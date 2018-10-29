比基尼遮不住！虎牙姊姊超兇乳彈壓玻璃 網友戀愛了

2018年10月29日 15:41 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

日本寫真模特兒奈月セナ擁有「核彈級的」G罩杯傲人身材，雖然年僅22歲，但因為臉蛋較同年人超齡，再加上172公分的身高，常被誤認為是年近30的輕熟御姊，令許多追求者只敢遠觀，就連她自己都感慨「沒人敢追」。

本名赤瀬未貴的她，出生在岐阜県，16歲便出道成為模特兒，2年前參加了日本國際小姐比賽，還進入了決賽，但因為成熟超齡的臉蛋，常被誤認成是「大姊姊」，有趣的是，她微笑露出虎牙的反差萌模樣，更讓她圈粉無數。

奈月セナ私底下多才多藝，不僅會柔道、彈吉他，也喜歡釣魚，只可惜戀愛運頗差，她認為原因在於自己長太高，以至於日本男生不敢接近，無奈表示「長這麼高的唯一好處，大概就是搭電車時不怕吸不到空氣吧…」。

日前有網友在PTT「表特板」上分享奈月セナ一系列美照，其中一張「胸壓玻璃」的照片更讓不少人看了鼻血直流，紛紛留言直呼「超超極品！」、「這是怎樣不科學的身材」、「放開那塊玻璃！」、「不要欺負玻璃有本事衝著我來！」

「胸壓玻璃」的照片更讓不少人看了鼻血直流。（圖／翻攝自PTT）

奈月セナ擁有「核彈級的」G罩杯傲人身材。（圖／翻攝自PTT）