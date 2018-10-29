花60元買二手桌遊！他驚見內藏6鑽戒 價值高達56萬

2018年10月29日 15:44 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

有時購買二手物品，總是能獲得意想不到的驚喜。澳洲一對移民至加拿大的情侶，日前至愛德華王子島（Prince Edward Island）遊玩，期間在一間舊貨商店裡，花2美元買下二手桌遊，沒想到打開後，驚見裡面竟藏6枚鑽戒，而且總價值高達1.8萬美元(約新台幣56萬)。

綜合外媒報導，27歲萊特福特（Chris Lightfoot）與女友弗拉克（Mandy Flack）搬至加拿大生活，日前男方父母前往探訪，於是他們便一起在愛德華王子島玩度假，期間情侶認為「父母都在城裡，與其在外喝酒玩樂，不如買桌遊回家一起玩」。

萊特福特（Chris Lightfoot）與女友弗拉克（Mandy Flack）(圖翻攝自/太陽報)

於是兩人便至舊貨商店，花2美元(約新台幣60元)買下一款解謎的桌上遊戲，而大家也很開心想玩看看，但當萊特福特的母親要將紙牌放入指定位置時，卻發現塞不進去，好像被東西堵住一樣，於是他的母親便將手伸入盒中「之後拿出一枚鑽戒，隨後一枚接著一枚被拿出」，裡面總共被取出6枚鑽戒，讓他們是又驚又喜。

萊特福特受訪時透露「當時我們看傻了，好像看到奇蹟一樣，還不斷懷疑這是真嗎？」。而情侶倆也不想將鑽戒占為己有，於是將此事PO上網，希望藉此能找到失主，而之後也成功聯絡上主人德瑞彼特（Orlanda Drebit），她非常感謝兩人，因為她的丈夫在9個月前過世，這幾枚戒指是他的遺物，因此對她意義不凡。