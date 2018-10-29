英國夫妻蜜月變災難 只因愛犬做了這件事…

2018年10月29日 16:11 賈恩祺

幾乎每對新婚夫婦都會去蜜月旅行，進行一場浪漫的旅遊約會，有許多女孩子會幻想如果是自己的蜜月旅行會去哪裡、做些什麼，對於這項活動滿懷著期待。但英國一對夫妻卻因為愛犬而使他們不但去不成蜜月旅行，還幾乎花光了所有的積蓄。

丹尼爾（Daniel Farthing）和他的老婆泰雅（Tia Farthing）省吃儉用一年，終於存下4000英鎊（約16萬新台幣），計畫要到峇厘島去進行他們的蜜月旅行，但當飛機到達當地要過海關的時候，丹尼爾竟被攔了下來，只因為他的護照被自家愛犬咬掉了一小部分，被印尼海關認定為無效證件，遭遣返回國。在返程的途中，他們到達新加坡轉機，居然又因為護照的問題，被海關扣留將近7個小時，泰雅著急地打國際電話請求幫助，竟然花了216英鎊（約8500新台幣）的電話費。最後當夫妻倆終於回到了英國希斯路機場（Heathrow Airport），他們的錢幾乎都被花光了，積蓄僅剩下600英鎊（約2萬3千新台幣）。

丹尼爾的護照被自家愛犬咬掉一小角(圖/翻攝自臉書/Tia Farthing)

這對夫妻接受訪問時表示，4年前丹尼爾剛領到新護照時，便被家中愛犬咬掉了左下角，他們說狗狗知道自己做錯了，還一直來找他們撒嬌要抱抱。這次出國前他們已經問過英國海關，丹尼爾的護照能否使用，但海關告訴他只要上面的資料都還在就不會出問題，結果最後還是得到這樣的結果。

泰雅的姊妹也上網替這對夫妻重新募集蜜月基金，泰雅的妹妹表示：「這次失敗的蜜月旅行造成了他們的心理創傷，他們不應該遭受這樣的待遇。」，目前已經募得810英鎊（約3萬2千新台幣），超出他們預期的750英鎊（約2萬9千新台幣）的目標。