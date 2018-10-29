2018年10月29日 17:33 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

墨西哥月亮金字塔驚藏「通往死後世界」神秘隧道（影片取自YouTube/Ancient Architects）

考古學家發現，墨西哥特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）一座擁有1800年歷史的「月亮金字塔」（Pyramid of the Moon），塔底建有一條神秘隧道，推測是通往「死後地下世界」的入口，且藏有陪葬品或是人類遺骸。

月亮金字塔坐落於特奧蒂瓦坎古城城北，是祭祀月亮神的地方，其建築風格與太陽金字塔一樣，只是規模較小，比太陽金字塔晚200年建成，外部疊砌的石塊上繪有諸多色彩斑斕的壁畫，塔前的廣場可容納上萬人，據傳過去還曾出現過活人獻祭。

事實上，考古學家去年6月就曾對金字塔進行CT掃瞄，發現月亮金字塔塔底、中間的「月亮廣場」（Plaza de la Luna）南方約8公尺之處存在一條神秘的隧道，可通往塔底一處密室。專家表示，該通道有祭祀用途，更是在模擬死後通往地府的入口，密室內可能會找到人類遺骸和各式陪葬品，不排除其他地方也建有類似的秘道。

當地歷史保育計劃的總監維若尼卡（Veronica Ortega）說，之前也曾發掘到一些顱骨變形的人類骨骼，就像馬雅地區以綠色石頭所做的擬人物件，所以推斷這地底下，也埋藏類似的東西。維若尼卡認為，深入調查這神秘隧道，「將有助了解這座古都與中美洲其他地區的關係。」