怨停車場有劃線還亂停 網友見照反幫叫屈：車主很機智

2018年10月29日 17:47 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

台灣車位一位難求，停車位更是顯得重要，經常有人因車位與人發生爭執。最近有一名網友抱怨，停車場裡有劃車位線，但一輛紅車駕駛卻彷彿看不見，明明是橫向車位卻停直的，讓他痛批對方的自私行為，豈料網友看完卻反而幫紅車車主叫屈，更表示「如果是我，我也會這樣停」。

一名女網友在《爆怨公社》指，日前至停車場停車時，突然發現一輛紅色轎車，並未將車停進橫向車位，反而是直向的停車，壓住車位白線及黃色車擋，讓她氣得表示「不懂為什麼有人會這樣停車，明明都有畫格子，就不能好好停車嗎？開過去的人都以為那邊還有位子」。

不過網友看完，卻反而幫紅車車主叫屈「紅色車主很機智」、「是我的話，會很感謝這車主，車擋裝錯邊了啊！他冒險停這樣，還多一個位置給人停，而不是把車擋位置留給別人」、「空間還夠大，可以多停一台很好啊！」、「有輪檔，我應該也不會停橫的，車頭向輪檔車尾被擊落的機率很大」。

原PO透露，之後也有駕駛將車停在紅車旁邊(圖翻攝自/爆怨公社)

還有人認為，車格畫得有問題「格子畫這樣要讓人家停才是很有事吧！車主停這樣還好吧！而且很有心的可以讓另一台停」、「我倒覺得這個格子規劃成這樣，比較有爭議吧！」，也有人解釋「格子怪是因為它停車空間畸零地，無法畫2格，畫直的又跟隔壁太近，只好畫橫的，絕不是建商佛心來的，建商多畫一格賺一格只好忍痛這樣畫」。