夭壽！拒絕與前男友復合 她被咬下一片嘴唇...血流成河

因為與前男友復合，少女竟被咬下一片嘴唇。(圖/取自鏡報)

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恐怖情人！美國一名17歲少女因拒絕與前男友復合，竟被對方咬下嘴唇。經過整形手術縫了300多針後，才勉強讓她撕裂的嘴唇能重合，但在她的臉上將留下一道永久的疤痕。

根據《鏡報》報導，海耶斯（Kayla Hayes）和前男友弗勒（Seth Aaron Fleury）在2016年開始交往，但交往快一年時她感覺兩人個性不合，提出了分手。幾個禮拜後，弗勒向海耶斯表示想約她出來，希望能在他當兵之前，兩人能好好談談。

夭壽！拒絕與前男友復合 她被咬下一片嘴唇...血流成河 海耶斯的臉上，將會留下一道永久的疤痕。(圖/取自鏡報)

赴約當天，弗勒用心的寫了一張卡片和帶著一束鮮花前來，他希望兩人能復合，但遭到海耶斯拒絕，沒想到弗勒突然暴怒，將手上的花和卡片全扔向她身上，然後強吻海耶斯，發狂的他更將海耶斯的一片嘴唇給咬了下來，海耶斯當場血流如注。送醫急救後，她縫了超過300針，因為傷勢太嚴重，醫生只好將整個下顎切開進行整形手術，雖然手術順利，但在海耶斯的臉上將會留下一道明顯的疤痕。

夭壽！拒絕與前男友復合 她被咬下一片嘴唇...血流成河 治療過程中，布萊克始終陪伴著她，兩人現在也順利的在一起了。(圖/取自鏡報)

治療的過程中，幸好有好友布萊克（Blake）不離不棄的陪伴，兩人現在也順利交往；至於弗勒則被處以12年監禁，他坦承自己是故意這樣做的，因為想讓海耶斯之後的男友都看見她的樣子。

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