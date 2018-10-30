搭地鐵遇「紅衣鬼新娘」他嚇壞 網友驚：哪裡有人？

2018年10月30日 07:30 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

萬聖節即將到來，不少人都使出渾身解數，裝扮成鬼的樣子嚇人。最近有一名網友，在搭乘大眾交通工具時，發現座位前面坐著一對「紅衣鬼新娘」，慘白的臉搭配哀怨的眼神，讓許多乘客都嚇壞，有網友甚至開玩笑表示「她們有丟紅包出來嗎？」。

一名網友在《爆怨公社》表示，「請問我應該要娶一個，還是二個一起娶？」，並附上一張照片，由於萬聖節即將到來，不少人紛紛著裝扮鬼嚇人，只見照片中兩名身穿紅衣的鬼新娘，坐在車廂的座椅上，疑似要去參加派對，而她們旁邊沒有人敢坐，一旁還有一名阿嬤被嚇到露出驚恐的表情。

網友在地鐵上看見鬼新娘，而不少人發現隔壁的阿嬤更是被嚇壞(圖翻攝自/爆怨公社)

而這畫面疑似出現在香港地鐵上，網友讚嘆「香港萬聖節真的很厲害！」，許多人則開玩笑表示「看你撿到幾個紅包啊」、「只有你看到，我什麼都沒看到啊！」、「其實空位還有一位喔！您沒看到嗎？」、「哪裡有人，我只看到旁邊的阿桑」。

還有人注意到旁邊阿嬤的表情「旁邊的阿嬤嚇壞了啦！根本沒人敢靠近啊～」、「旁邊阿嬤表情太有戲」，也有人聯想到電影「新暫時停止呼吸」片中鬼娶親片段與歌曲「先別管娶不娶，你看過暫時停止呼吸嗎」、「她的眼光，她的眼光，好似好似星星發光」。