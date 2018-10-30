包租婆住別墅仍乞討遭「廣播打假」 兒無奈：她賺錢想請保姆！

就算擁有10間房產，她仍車站乞討。(圖/翻攝自錢江晚報)

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日前大陸高鐵杭州東站有一名大媽脖子上掛著QR Code不斷向路過的旅客們要錢。但近日她卻遭到車站廣播表示其實她的經濟狀況相當優渥，請大家不要被她騙了。因此，最近就有陸媒起底，大媽其實住在五層樓的別墅中，更是一位包租婆，有10幾間店面正在出租，不過她仍堅決乞討，原因只是希望自己老了要請保姆，所以才會用此方式「賺錢」！

綜合陸媒報導，近日在大陸高鐵杭州東站，民眾在排隊時，便會看見一名大媽坐在人潮壅擠處跟旅客乞討，大家紛紛可憐她、施捨給她。豈料，隨後車站的廣播卻巡迴地播放表示：「這位大媽利用年紀大的優勢，博得旅客同情心，伺機乞討。這名大媽家庭生活條件優越，請廣大旅客辨明真偽，請勿上當」讓人頓時傻眼。

據了解，影片曝光後，有陸媒起底大媽的身家，她現在住在5層樓的別墅中，家中更有10幾間店面正在出租，存款超過10幾萬人民幣，家中什麼都不缺，生活非常富足、優渥。

對此，這位大媽的兒子無奈地表示，臉簡直都快要被丟盡了，因為父親已經86歲了，久病在床，但是媽媽卻一直堅決去高鐵站乞討，即便他已積極勸告，媽媽也被「廣播打假」，但她仍然不聽，甚至覺得「為什麼別人可以，自己不行？憑什麼大家都偏偏管她一個人？」因為她這麼做就只是為了想替自己賺錢存將來請保姆的錢。大媽的兒子最終仍勸不贏母親，只好呼籲民眾不要再施捨給她了！

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