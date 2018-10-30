高速公路驚險逆向30分鐘 駕駛遇超自然現象：車子自己飄起來

2018年10月30日 08:06 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

馬路上最怕遇到三寶！日前大陸四川有一名余姓男子開車上高速公路，因為對路況不熟悉，竟驚險逆向行駛了30分鐘，直到被交警攔下才肯停車，豈料余男卻不斷表示，「車子自己飄起來，控制不住」；後來警方不採信他的說詞，依法已將他帶回警局刑事拘留。

綜合陸媒報導，25日中午四川的高速公路上出現一輛違規逆向的轎車，26歲的余姓男駕駛逆向行駛了33公里，更高速穿越5座隧道，且無視交警的停車警告，行駛約30分鐘的時間，路途中多次差點與其他轎車迎面撞上，所幸最後並未釀成悲劇。

余男在高速公路逆向行駛，更多次穿越隧道，險與其他車輛迎面撞上。(圖/ 翻攝自微博@成都商報)

不過，當余男終於被交警攔下後，警方得知他領取駕照已超過6年，事發當天從漢原南收費站上高速公路，開不久就發現前方的車輛竟朝他迎面而來，他才意識到「自己可能逆向」，但當他想掉頭已來不及，就只能繼續往前開；最離奇的是，余男不斷強調，「車子自己飄起來，我控制不住，也不知道為什麼走錯路」。

其實交警在攔下他之前，就曾有其他巡邏員警請他停車，並且接到要求他停車的電話，但他因為高速公路上車輛甚多，無法隨時靠邊停，「只能繼續開」；除此之外，他還說車上還有他的3歲兒子，自己也很擔憂發生什麼意外。最終余男說自己遇到「超自然現象」的狀況並未說服警方，最後被依嚴重危害公共安全，目前已遭到刑事拘留。