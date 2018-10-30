每月2.5萬孝親費！又拿30K救急 母冷回：妳應該的

2018年10月30日 12:18 林孝芸

一位女網友來自單親家庭，全靠著媽媽獨自扶養他們3姊弟長大，所以欠了不少債務。她高職畢業後就到加工區開始上班，每個月固定拿2.5萬回家，之前家有急用又拿了30萬，但她不求回報的付出，卻被媽媽認為是理所當然，讓她很受傷。

女網友一畢業就到加工區工作。(示意圖/達志影像)

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，因為家中的經濟狀況不好，她高職一畢業就踏入職場，賺到的錢幾乎都拿來幫家裡還債務，自己在外頭租屋也有一筆開銷要負擔，因此只要有加班機會，她幾乎都不會推辭。姊姊和弟弟都是大學畢業，領的都是基本薪資，目前和媽媽一同住在家裡，「他們拿多少我沒過問，但娘總是搖頭」。

某次，媽媽有急事需要用錢，問了她身上有沒有多餘的錢可以幫忙，如果沒有的話就去借高利貸，她看見媽媽這麼著急，馬上拿了存了好幾年的30萬，她當時苦笑著對媽媽說：「我的冰山卻了一角啦！」

媽媽的一番話，讓她很受傷。(示意圖/達志影像)

沒想到媽媽卻冷冷地回她：「妳就賺的多啊！」這讓她聽了很受傷，「賺多是我靠自己的生命勞力，試問多少人，每個月拿2萬5回家補貼？」

許多網友看完她的故事，都十分同情她，紛紛留言：「孝順是應該的，但覺得還是要量力而行，畢竟妳還有自己的人生要過」、「2.5萬真的很多，妳一定很辛苦的工作」、「竟然會把你的付出當理所當然，好過分」。