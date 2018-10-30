遛狗不牽繩！愛犬走失她大崩潰 嗆男友：牠不回來你也不要了

2018年10月30日 13:52 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

許多人都有飼養寵物，甚至把牠們當成孩子一樣疼，日前大陸就發生一起男子替女友遛狗，結果忘記綁繩導致走失，讓女主人何小姐崩潰發出尋狗啟事，還表示「狗找不到，男朋友也不要了」。

根據了解，何女當天因為相當勞累，所以就麻煩男友帶她飼養的阿拉斯加雪橇犬去散步，但沒想到男友居然沒繫繩子，導致狗狗走丟「是我的錯，男朋友出門時忘了告知要栓繩子，之前會提醒，也有帶上，但這個人可能現在都會一邊玩手機一邊遛狗。」，而更誇張的是狗狗走丟了，男子也沒說，只表示「可能還在別的地方玩耍，等下就回家了。」

女子貼出的尋狗啟事。（圖／截取自微博）

這行為讓何女氣炸，「男友去找一下下就回來，回來後還不說話聲悶氣，本來就想分手，現在把我的狗弄丟，就更想分手了。」，後來女子也製作了尋狗啟事，並開出懸賞金5000人民幣(約為新台幣2.2萬)，「10月21號晚上男朋友把我阿拉斯加遛丟了，氣到想爆打他！一隻紅棕色毛的一歲阿拉斯加公狗，現在正是調皮的時候，會拆家的很，還會偷吃！有人撿到了麻煩通知我一聲，狗子找不到，男朋友也不要了！！！」

這則尋狗啟事也在網路引發討論，不少網友都表示這男友真的可以不要了，「這樣的男朋友確實不能要，沒責任心」、「男朋友也是夠嗆，你把狗弄丟了你有什麼資格在那生悶氣」。