「最甜美地勤」5千人中脫穎而出 網友戀愛：比空姐還美

2018年10月30日 14:40 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少人搭機時，會多看漂亮的空姐幾眼，但其實地勤的美貌也不惶多讓。日本航空一名地勤長相甜美，服務旅客的態度親切，甚至從5200人中脫穎而出，被選為「日式服務代表」，不論是應對還是待客，她都能做到最好，因此還被譽為「最美地勤」。

永見愛里得獎時，興奮地摀住嘴(圖翻攝自/網路)

25歲永見愛里畢業於明治大學，進入航空業短短3年，在今年5200名地勤比賽中，就被評選為「綜合服務第一名」，甚至被公司譽為「日式服務代表」，而讓她多穎而出的比賽項目是「待客技術比拚」，主要考驗地勤碰到較特殊狀況的應對方式，例如與聽障人士如何交流等。

而愛里不僅應對反應佳，面對客人時也時常帶著笑容，她透露「相較於長時間與旅客相處的空服員，作為地勤的我們，追求的是第一印象」，而妝容更是加分關鍵，她們大多僅化淡妝或裸妝，但會加強眼影的部分，主要原因是她們在服務客人時，眼睛大多時間會向下看「因為希望乘客但看見我們的眼皮也是美的」。

永見愛里在尋人時，會先因旅客資訊做區分，提高找人的效率(圖翻攝自/網路)

而身為地勤的她，也時常要在候機大廳尋找尚未登機的旅客，在茫茫人海裡找人，也是一件體力活，而她們也整理出尋人技巧，會依照旅客資訊在特定區域找人，首要先依男女區分，男性大多為出差，因此會在充電區活動，而女性在這空檔時，大多會至洗手間補妝，隨後再依國籍、年齡等判斷。

這些小到讓人忽略的細節，愛里總是會注意，並將服務做到最好，對於「日式服務代表」美稱更是實至名歸，而她在得獎後表示，自己能站在這個位置，都要感謝在百忙之中，還願意指導她的貴人，「讓我了解到，如何去傾聽旅客的想法，並知道該如何去應對」。