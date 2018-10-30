妹子停紅燈脫衣換裝 網笑：迅速確實！不當軍人可惜了

2018年10月30日 15:09 李珮雲

汽機車駕駛最怕停等紅燈秒數過長，不過這一幕就怕是等再久也甘願！一名楊姓機車騎士日前在停等紅燈時，前方女騎士竟然不顧路上人來人往，直接當眾「寬衣解帶」，大膽行徑全被行車紀錄器給拍了下來，引來網友驚呼連連。

原PO今（30日）在臉書社團《爆廢公社》PO文表示，「在馬路上走跳，行車記錄器是不可缺少的！」只見畫面中，清楚記錄事發時間是在28日晚間7時28分左右，一名女騎士利用停等紅燈的時間，依序脫下長版罩衫、圍巾及短袖上衣，徒留黑色胸罩春光乍現，接著又以迅雷不及掩耳的速度套上白色T恤，並將脫下的衣物又一一穿回。

長達96秒的影片讓網友全都看傻了，紛紛留言直呼「右邊男子很淡定」、「大馬路上就寬衣解帶？堪稱豪放女！」、「梁靜茹給她多少勇氣」、「她的一天硬是多人家90秒～～Skr」、「求對向車道行車紀錄器」；還有人好奇「到底有多趕時間需要這樣？而且這個紅綠燈也太久了吧」。

也有網友笑虧女騎士換衣動作迅速確實，直言「這就是專業！！！效率！！！」、「這手腳沒去當軍人可惜了」、「跟緊一點，搞不好下個紅燈換褲子了」。

妹子先是左右觀望了一下後，開始脫下長版外套。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

接著又解下圍巾和安全帽。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

她先將待換上的白色T恤吊掛在左邊龍頭，接著立刻脫下上衣，黑色胸罩春光乍現。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

白色T恤緊接著立刻套上，動作一氣呵成。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）