惡父母！強迫8歲兒「吃X」嘔吐致死 體重僅剩10kg

2018年10月30日 15:21 林孝芸

太過分了！墨西哥一名年僅8歲的男童，被父親與繼母長期虐待，甚至被迫吃下糞便，造成他不停嘔吐、窒息而死，離世時體重僅剩下10公斤。

根據英國《鏡報》報導，事發在墨西哥北部柯阿韋拉州(Coahuila)首府薩爾蒂約(Saltillo)，8歲男童蘭登(Landon Yahir)的父母在5年前離婚，他曾和曾父母住了一段時間，一年前強行被父親阿爾瓦雷斯(Jacinto Alvarez)和繼母莫雷諾(Olga Leticia Moreno)接回家，但他卻沒有被好好照顧，他們將蘭登關在一個小房間裡，吃喝拉撒都在房裡，連大小便也只能靠著塑膠袋解決。

親屬們出席蘭登的告別式。(圖/取自鏡報)

本月25日，他們帶著蘭登一起拜訪祖父母，但在這期間，阿爾瓦雷斯卻無緣無故逼迫蘭登吃下自己的糞便，為了驅散口中異味，甚至強行灌雞湯與牛奶給他喝，造成他不斷嘔吐，最後被嘔吐物噎住難以呼吸，當場死亡。

報導中指出，儘管與蘭登同父異母的4歲弟弟作證，描述了蘭登遭到虐待的細節，也在屍檢報告中發現蘭登的胃部有糞便，但當局卻在沒有任何解釋下釋放了阿爾瓦雷斯和莫雷諾。這個結果讓蘭登的親屬十分憤怒，蘭登的阿姨希門尼絲(Consuelo Jimenez)傷心的表示：「我們要求當局拘捕兩人，伸張正義。」