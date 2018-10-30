一家五口厄運纏身！三人相繼罹癌 病父：上輩子欠太多

2018年10月30日 15:47 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

家人中若有人罹癌，肯定會心疼不已。大陸一名父親為了養家，於是至陝西西安打工，豈料這四年間，一家五口就三人相繼罹癌，其中一名8歲女兒甚至因此過世，讓夫妻倆崩潰不已，而醫藥費也不堪負荷，讓該名父親淚訴「我在上輩子欠親人太多了」。

瑚姓男子為了持家，因此遠至陝西西安打工，而妻子與母親則在商洛老家，儘管家境並不富裕，但他們過得相當開心，但從2014年開始，他們一家卻彷彿被厄運纏身，他12歲的兒子在2013年，被檢驗出罹患骨肉癌，儘管花了20多萬醫治，仍在2014年過世。

龐大的醫藥費用，壓得瑚男喘不過氣(圖翻攝自/看看新聞)

這對夫妻倆都是極大的打擊，豈料到了2016年，妻子又被驗出罹患乳腺癌，瑚男表示「當時兒子看病的時就沒錢了，這次我妻子生病，鄉親們也積極把錢借給我，現在還欠人家12萬」，而妻子每三個月就要化療一次，每次費用約1萬左右，由於生病也無力照看孩子，瑚男也擔起顧家責任。

瑚男妻子面對雙重打擊，因此一度痛不欲生，直到2016年小女兒出生，才又給家裡帶來希望，但厄運卻沒有因此停止，就在今年6月，小女兒因高燒不退入院，一檢查才發現，她竟罹患腫瘤，「我這個女兒已經花了兩萬三了，一般都要化療八次，總共現在跟外面借了25萬」。

瑚男崩潰的說「我累了，我在上輩子欠親人太多」，面對親人相繼罹癌，及龐大的醫療費用，壓得他喘不過氣，而其妻子表示「每次回來丈夫都累得不行，身上也很髒，我看著他特別難受。我跟他說，有什麼事我們一起面對，你一個人不要太累了」。

而瑚男平時做挖管道、搬磚等粗活，長時間處於彎腰狀態，導致他患上嚴重的腰椎盤突出，而為了能在家照顧家人，他也無奈的辭職，一家頓時失去經濟收入，面對龐大的醫藥費用，讓他感到相當無奈，但為了家人仍努力苦撐，希望未來能夠好轉。