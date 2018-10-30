婚禮驚見1新郎娶2新娘？飯店曝真相：誤會大了

婚禮驚見1新郎娶2新娘？飯店曝真相：誤會大了(圖翻攝自/梨視頻)

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／綜合整理

新人結婚時，都會在婚禮場地門口外，寫上新郎新娘的名字，但若出現兩個新娘名，不免讓人懷疑「一個新郎娶兩妻？」。最近大陸一場婚禮現場，新人看板上出現兩個新娘名字，讓不少人起質疑，照片也在網路上瘋傳，甚至有人釋出影片，表示當天新郎娶了兩個新娘，不過飯店則急澄清，一切都是誤會。

根據《梨視頻》報導，網傳的影片中，發現兩名新娘牽手唱歌進場，而之後又釋出新郎名，及兩個新娘名字，分別是「高會林」及「高荷雨」，讓不少人認為該名新郎娶兩妻「一個新郎，兩個新娘，這樣的新郎也是相當優秀了」、「這麼高調娶兩個妻子，這樣可行嗎？」引發網友熱議。

網路上釋出的影片，其實並非同一場婚禮與新人 網路上釋出的影片，其實並非同一場婚禮與新人(圖翻攝自/梨視頻)

對此，婚禮飯店經理也做出回應，表示這兩個名字皆為同一人，「高荷雨」是新娘舊名，之後才改為「高會林」，由於擔心親友忘記她改過名，才會特意寫出兩個名字，而婚禮人員在策畫時，舊名其實有標上括號，但給廠商印製時，對方卻忘記印上括號。

飯店人員發現後，也趕緊做更正，沒想到還是遭網友拍下，並跟另外兩對新人結婚的影片搞混，讓許多人誤會，而經理也指，影片中的飯店布置場景，也並非他們酒店設計，而且裡面也出現兩對新人的畫面，因此根本是不同場婚禮，直呼這是一場大烏龍。

許多網友則表示「這個笑話有點大」、「昨天我同學群裡，就發了新郎新娘那個照片，我以為是兩女一嫁呢？不打括號誰知道啊」、「我結婚時也這樣啊！怕同事和以前同學不認識」、「忘記打括號也是很尷尬了」。

影片由此觀看
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