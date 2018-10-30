打臉台鐵！員工PO照爆料：車速140公里「可能非事實」

打臉台鐵！員工PO照爆料：車速140公里「可能非事實」（圖／翻攝自黃姓台鐵員工臉書、本報資料照片）

友善列印
／綜合報導

台鐵普悠瑪翻覆事件造成18人死亡、187人輕重傷，台鐵指出，當時司機未通報調度員便自行將列車自動防護系統（ATP）關閉，並以時速140公里高速過彎釀禍，與司機所稱的當時車速控制在82、83公里的說詞明顯不同。對此，一名台鐵員工今（30日）PO出台鐵內部流傳的照片重重打臉高層，直言「普悠瑪事故當時車速140公里的說詞，很可能並非事實」。

根據普悠瑪上的行車紀錄器顯示，下午4時43分，列車自羅東站離站，2分鐘後列車車速就開始飆升，4時46分，列車時速達120公里，1分鐘後達140公里；不過尤男在法院卻供稱平時有觀速訓練，而新馬車站月台是大彎道，限速為75公里，當時以手拉刻度方式，將車速控制在82、83公里，與紀錄器顯示的數字不符合。

對此，一名台鐵黃姓員工在臉書上傳一張台鐵內部流傳的照片，直言「數位時速顯示57公里，ATP卻顯示100公里，相差近40公里」；他認為「普悠瑪事故當時車速140公里的說詞，很可能並非事實，目測出事錄影，時速應只有100公里左右」。

台鐵員工推論，超速僅是普悠瑪出軌的次要原因，主要原因是第7車故障緊急煞車及未傾斜，加上彎道高速離心力，「有如我們騎機車時速100公里急煞，前輪一定翻車的道理一樣。」

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