「飯少就給弟吃」殘疾哥撿回收養家 盲弟淚：沒他我早死了

2018年10月30日 20:47 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

「兄弟情深」讓人為之動容。大陸河南衛輝市有一對殘疾兄弟，哥哥天生殘疾，因此無法自行行走，而弟弟則是因出車禍，導致雙眼失明，兩人生活也陷入困難，哥哥卻沒因此放棄弟弟，每日坐輪椅外出撿回收養家，儘管賺來的錢並不多，但哥哥仍希望能照顧好弟弟「要是飯少，就都給弟弟吃」。

根據《澎湃新聞》報導，常海生與弟弟常海渠住在唐庄鎮田庄村，他天生患殘疾無法行走，僅能靠坐輪椅行動，而弟弟則是在兩年前一場車禍，導致雙眼失明，自從父親20年前死後，兄弟倆就倚靠撿回收賺錢，儘管過得很辛苦，但哥哥仍努力的過日子。

常海生與弟弟常海渠住在唐庄鎮田庄村(圖翻攝自/澎湃新聞)

常海生坐在特殊手動輪椅，彎下腰撿回收仍有些困難，而工作結束後，他就會趕緊回家，替弟弟料理生活所需，由於他無法行走，加上罹有患脈管炎，因此他做飯時只能跪在地上，更表示「我是哥哥，自己兄弟不管，他早就餓死了」、「飯少就都給弟弟吃」，言語中充滿對兄弟的愛。

而弟弟常海渠對於哥哥，內心滿滿的都是感激，甚至掩面哭泣「要是沒有哥哥早就餓死了」，讓人看得相當不捨。許多網友紛紛表示「希望有相關單位介入，幫助他們走出難關」、「滿滿的都是兄弟情，看得出兄弟倆感情要好」、「這才真是需要幫扶的貧困人口」。