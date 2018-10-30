「飯少就給弟吃」殘疾哥撿回收養家 盲弟淚：沒他我早死了

「飯少就給弟吃」殘疾哥撿回收養家 盲弟淚：沒他我早死了(圖翻攝自/澎湃新聞)

友善列印
／綜合整理

「兄弟情深」讓人為之動容。大陸河南衛輝市有一對殘疾兄弟，哥哥天生殘疾，因此無法自行行走，而弟弟則是因出車禍，導致雙眼失明，兩人生活也陷入困難，哥哥卻沒因此放棄弟弟，每日坐輪椅外出撿回收養家，儘管賺來的錢並不多，但哥哥仍希望能照顧好弟弟「要是飯少，就都給弟弟吃」。

根據《澎湃新聞》報導，常海生與弟弟常海渠住在唐庄鎮田庄村，他天生患殘疾無法行走，僅能靠坐輪椅行動，而弟弟則是在兩年前一場車禍，導致雙眼失明，自從父親20年前死後，兄弟倆就倚靠撿回收賺錢，儘管過得很辛苦，但哥哥仍努力的過日子。

常海生與弟弟常海渠住在唐庄鎮田庄村 常海生與弟弟常海渠住在唐庄鎮田庄村(圖翻攝自/澎湃新聞)

常海生坐在特殊手動輪椅，彎下腰撿回收仍有些困難，而工作結束後，他就會趕緊回家，替弟弟料理生活所需，由於他無法行走，加上罹有患脈管炎，因此他做飯時只能跪在地上，更表示「我是哥哥，自己兄弟不管，他早就餓死了」、「飯少就都給弟弟吃」，言語中充滿對兄弟的愛。

而弟弟常海渠對於哥哥，內心滿滿的都是感激，甚至掩面哭泣「要是沒有哥哥早就餓死了」，讓人看得相當不捨。許多網友紛紛表示「希望有相關單位介入，幫助他們走出難關」、「滿滿的都是兄弟情，看得出兄弟倆感情要好」、「這才真是需要幫扶的貧困人口」。

哥哥常海生因行動不斷，因此僅能跪在地上煮飯 哥哥常海生因行動不斷，因此僅能跪在地上煮飯(圖翻攝自/澎湃新聞)

小情侶懷孕被拆開...35年...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。