萬聖節的年代差距 當超級賽亞人變成金毛獅王

2018年10月31日 08:33 林嘉三

近幾年萬聖節的裝扮遊行卻在國內熱門了起來。尤其是幼兒園小朋友的裝扮遊行，更成了熱門重點。在萬聖節前後，都可以在網路上看到各種父母為小孩裝扮的照片。只是，當父母的用心裝扮，卻因為與老師「年代」的差距而有誤解，可能就整個變了樣。

用心又巧手的老爸，為兒子準備的超級賽亞人裝扮。(網友/Kawa 授權提供)

苗栗有位用心的爸爸，為了讓兒子在萬聖節裝扮活動中有個難忘的回憶，早早就開始為兒子準備。用盡心思的父親，以自己年少時代的漫畫卡通主角悟空，變身成「超級賽亞人」為參考，在網路上買了一套超級賽亞人的服裝幫兒子準備造型。在家中「超級賽亞人」裝扮完成後，搭配兒子可愛逗趣的表情與手勢，照片一放上臉書，好友連聲稱讚小朋友的可愛逗趣表情。只是隔了一天，劇情卻急轉直下。

活動當天，超級賽亞人卻變成了金毛獅王。(網友/Kawa 授權提供)

這位爸爸在臉書上表示「我要講一個超級賽亞人變金毛獅王的故事⋯⋯老師沒看過七龍珠，不知道什麼是超級賽亞人，然後就用梳子把他的假髮梳開了⋯梳開了⋯梳開了⋯」，隨後再PO上兒子出席活動的照片。原本可愛、造型百分百的「超級賽亞人」，老師可能因為「年代落差」，不認識「超級賽亞人」，看著特殊造型黏在一塊一塊的頭髮，竟然就把它梳開來。原本專屬超級賽亞人的帥氣髮型，瞬間變成了「金毛獅王」的爆炸頭。費盡心思的爸爸在辦公室看到傳來的照片，只無奈的在臉書發文說「人群之中你最亮眼」、「走到哪都看得到」、「在辦公室憋笑好痛苦」，甚至還說「晚上我來問問兒子心裡陰影面積」。不過對於老師這樣的做法，不少朋友有也在下方留言表示，「梳開怎麼這麼可愛」、「真.賽亞人的驕傲」、「本來要把地球打壞掉的 結果變成要去光明頂」、「老師很用功讀書，沒時間看卡通」、「還我超級賽亞人啊！」，甚至還有朋友留言說「出門的時候神采飛揚,頭髮被疏開以後好羞赧」。

年代差異，真的是有認知上的差別(網友/Kawa 授權提供)

對於這樣的「年代差異」，可能老爸的巧思是被大改造了，或許小朋友可能也不知道超級賽亞人或金毛獅王是何方神聖，但肯定對於小朋友來說，也是個難忘的萬聖節造型活動。