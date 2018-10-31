小孩爆哭不要打針…爸爸哄200分鐘 媽媽開扁「2秒收工」

2018年10月31日 11:14 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

聽聞要打針看醫生，幼童可說是聞風喪膽，經常鬧得家長人仰馬翻，小兒科醫師陳木榮日前就分享一名6歲孩童的例子引起熱議，只見爸爸花了3個多小時不斷溫柔安撫不願打針的孩子，卻依舊搞不定，沒想到媽媽最後趕來，只花了2秒鐘就打完預防針，讓他感嘆「謝謝果斷且願意速戰速決的媽媽。」

經常在臉書分享育兒相關知識的陳木榮醫師，日前在臉書粉絲團「柚子醫師的育兒診療室」分享一個「爸爸苦勸200分鐘，媽媽開扁2秒收功（工）」的看診趣事，透露「後悔當年裝潢時，沒有把診所隔間的門做的厚實一點」，原來他整個早上都一直都聽到一名6歲孩子不斷大哭喊叫，最讓他印象深刻的就是「我死也不要打針」這句話。

孩子的爸爸從頭到尾都相當心平氣和的耐心苦勸，諸如「爸爸會尊重你！」、「爸爸會等你！」、「爸爸不會勉強你！」、「爸爸不會抓住你！」「爸爸會在旁邊陪你！」、「等你做好心裡準備，自己願意打針，我們再打！」正當醫師心中暗自苦惱，「再過一個小時，我的門診會結束，可是眼前這場永無止盡不斷重複的戲碼，要如何結束？」之時，孩子的媽媽來到現場。

「啪！啪！」只見媽媽左右開弓甩了孩子兩巴掌，接著轉頭對爸爸說「我跟弟弟妹妹在家等你買早餐回來，結果現在中午了，一整個早上你到底在幹什麼？」語畢立刻動手全力架住孩子，護理人員簡潔俐落的在2秒鐘內打完預防針！陳木榮醫師坦言，雖說知道不該打孩子耳光，「但是不知道為什麼，我今天忽然不想講這些大道理，我只想謝謝這位果斷且願意速戰速決的媽媽。」

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「沒什麼好說的…抓住跟護理師配合快狠準！不耽誤任何人的時間，這種痛感5秒鐘就消失了，講道理要看時辰，天時地利人和！還要對方聽得懂人話才行啊」、「這時候還說什麼道理咧！給他兩條路走，一是揍完自己坐著打針，二是我抱著他打針～因為6歲已經是聽得懂人話了」、「有的父母想要尊重小孩、不打罵，可是小孩的自制力和理解能力有限，爸爸空有耐心而沒有底線，搭配果斷的媽媽，這麼矛盾的組合，難怪小孩會吃定爸爸！」

也有網友笑說「不要惹一個餓肚子的女人」、「可以改成甩爸爸二巴掌震攝住兒子（喂），再架住兒子立刻打針」。