不甩老司機！猴急男女搭小黃 一上車就拍淫片

不甩老司機！猴急男女搭小黃 一上車就拍淫片（圖／翻攝自臉書）

友善列印
／綜合報導

世風日下，人心不古！泰國一對荒唐男女日前搭乘計程車時，竟然不顧前方老司機，直接仿效經典A片「Fake Taxi」片段，在後座大拍淫片，事件曝光後引來當地民眾砲轟連連。

根據泰國《khaosod》報導，當地臉書粉絲團「Taxi report TH」本月29日貼出一組照片，只見一對男女竟然直接在計程車上拍攝不雅片段，離譜的是，該輛計程車是營業用車輛，並非單純供人拍攝使用。粉絲團小編發文痛批，「這樣的事件一定要嚴懲！現在泰國社會怎麼了？人都低賤到如此地步了嗎？希望廣大網友透過網路力量，盡快將照片中的涉案計程車肉搜，這些人必須為自己的行為負責，不知道計程車司機是否涉嫌？」

消息曝光後，泰國交通部緊急傳訊計程車駕駛普拉迪特進行訊問，對此，他表示，該對男女於29日當天從醫院上車，宣稱要到某地鐵站，由於當時兩人坐在後座，他也沒有多和乘客交談，不清楚他們的所作所為，強調「我只是個計程車司機」。

交通部則表示，已對駕駛進行口頭警告，若進一步找到乘客違法事證，將依法裁罰。律師也指出，公然在公共場合做出淫穢行為或故意裸露私密處者觸犯第388條刑法，至於拍攝相關影片、照片並放到網上者則觸犯電腦法，將面臨最高5年監禁或是10萬銖罰款，抑或兩者併罰。

不甩老司機！猴急男女搭小黃 一上車就拍淫片 該男女直接仿效經典A片「Fake Taxi」片段，在後座大拍淫片。（圖／翻攝自臉書）
不甩老司機！猴急男女搭小黃 一上車就拍淫片 畫面明顯拍到計程車車牌。（圖／翻攝自臉書）
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