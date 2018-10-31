連Google都傻傻分不清！ 你看到的是黑貓還是烏鴉？

2018年10月31日 14:38 賈恩祺

視覺錯視是由於當時的光線、角度等因素而使同一張圖片讓不同人看會產生不一樣的結果，像是前幾年轟動一時的「藍黑還是白金連身裙」就是最好的例子。最近在網路上，有網友就上傳了一張照片，讓大家看看你們看到的到底是黑貓還是烏鴉？

許多人第一眼會將黑貓看成烏鴉(圖/翻攝自推特/@RobertMaguire_)

這張照片上有一團黑色的生物，許多人第一眼看見的是烏鴉，之後再仔細看便會發現黑貓的存在，其實這張照片只是一隻黑貓仰著頭看像拍攝者的照片，但耳朵的部分不注意看就會很像烏鴉的嘴巴，而且黑貓的左眼因為光線比較暗，所以會有看不清楚的現象，如果將圖片縮小看的話，真的會很像一隻烏鴉的照片。

Google也錯誤這張照片 搜尋結果竟是「美國烏鴉」(圖/翻攝自推特)

很多網友紛紛在貼文下留言表示很神奇，有人將照片拿去給Google以圖搜圖，發現Google也將這隻貓錯認成了烏鴉，而且還是美國品種的，也有人說自己看了很久還是看不出黑貓在哪裡，甚至有人表示他第一眼看的時候還以為是企鵝，有趣的黑貓錯視圖瞬間引起了各種熱烈的討論。