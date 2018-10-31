下一個就你女兒！受害媽忍痛殺性侵犯 結果慘被判刑...

2018年10月31日 14:51 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

澳洲一名名為Roxanne Eka Peters的年輕媽媽，平時和女兒住在一起，但日前卻遭到一名51歲男子Grant Cassar闖入家中，對她猥褻性侵，過程中還揚言下個對象就是她的女兒，讓Roxanne無法接受持刀殺了對方。

對此Roxanne為了保護女兒，拿刀將對方砍死。（圖／截取自《太陽報》）

根據《太陽報》報導，當時Grant性侵完Roxanne後竟對她說「往後我都會來找妳，妳若不願意配合，接下來就輪到妳女兒」，對此Roxanne不斷求饒，而此時Grant發現Roxanne女兒也在家中，竟直接朝二樓走去，對此為了保護女兒，Roxanne忍著傷痛拿起放在桌上的菜刀朝Grant猛砍、猛刺，足足砍了上百多刀，隨後在Grant斷氣後，Roxanne更是把他綁在車尾報復拖行，隨後才來到距離家裡一公里遠的郊區棄屍。

但Grant死亡的事情很快就被發現，警方也找上Roxanne，但該事件呈上法院時，法官一方面表示對於Roxanne的報復性心態感到理解，因當下她承受了偌大的侮辱，且擔心歹徒會傷害女兒；然而，法官卻也認為，Roxanne應該在殺了性侵犯後就立即尋求外界協助，而非拖行屍體、自行掩埋屍體，因此將她判處九年徒刑。但對此判決外界民眾都相當不服，認為法官應該重新審判。