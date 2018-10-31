「這是白人社區」婦闖黑人鄰居家威脅 撒衛生紙逼搬走

2018年10月31日 16:40 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

現在仍有少數人，對膚色抱有歧視眼光。美國印第安納州一名63歲婦女，最近得知新鄰居有黑人小孩，竟開始寫下歧視性字條侮辱對方，並在對方庭院裡，擺滿白色衛生紙，企圖趕走黑人鄰居，對方不堪其擾後報警，而婦女被捕後仍不認錯道歉。

63歲坎特維爾（Deborah Cantwell）居住於印第安納州一處社區，12日得知新搬來的鄰居彭特（Amy Howell Pundt），竟育有一個15歲的黑人兒子，讓她無法接受與黑人處於同個社區，竟然趁鄰居外出時，在對方家後院鋪滿衛生紙，更留下歧視性的字條。

坎特維爾用打字的方式寫下，「本社區禁止黑人」、「這裡是白人社區」，甚至指有人對黑人有負面經驗，已經造成健康問題，這些字眼讓做母親的彭特不滿，他們努力存錢1年，原本希望在這社區過上快樂生活，沒想到卻有人因膚色不同，而投以歧視的眼光，嚴重影響到她孩子的身心靈。

63歲坎特維爾（Deborah Cantwell）(圖翻攝自/kokomotribune.com)

隨後彭特一家也報警處理，而坎特維爾被依恐嚇罪逮捕，一旦保護令生效，她便不可再接觸彭特一家，而她更表示，自己未使用暴力，因此不會道歉，還稱聲之所以厭惡黑人，是因過去她的親友曾遭黑人痛毆，而報警後卻得到，對方是黑人無法解決的理由，也讓她因此懷恨在心，甚至表示與黑人做鄰居，使她壓力大到血壓攀升。