闖最恐怖凶宅！錄到詭異黑影 幽靈獵人遭攻擊嚇到想逃

闖最恐怖凶宅！錄到詭異黑影 幽靈獵人遭攻擊嚇到想逃(圖翻攝自/太陽報)

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闖最恐怖凶宅！錄到詭異黑影 幽靈獵人遭攻擊嚇到想逃(影片來源/youtube/Team Nick Groff)

詭異的靈異現象，總是讓人難以解釋。先前「幽靈獵人」尼克（Nick Groff）與卡崔娜（Katrina Weidman）與Discovery頻道合作，錄製萬聖節特別節目《靈異72小時》，他們要挑戰進入知名鬼屋100分鐘，發現屋內是否會出現靈異現象，豈料期間他們不只被鬼攻擊，甚至錄到不明影像，嚇得兩人毛骨悚然。

綜合外媒報導，卡崔娜與尼克至位於英國東約克郡（East Yorkshire）的黑僧侶之家（The Black Monk House）錄製節目，挑戰將自己反鎖100分鐘，觀察裡面是否發生詭異現象。兩人進入屋內前，先是訪問與住在隔壁30年的卡蘿（Carol Fieldhouse）。

位於英國東約克郡（East Yorkshire）的黑僧侶之家（The Black Monk House） 位於英國東約克郡（East Yorkshire）的黑僧侶之家（The Black Monk House）(圖翻攝自/太陽報)

卡蘿指出，前屋主喬（Joe Pritchard）曾因不明原因被關進煤房，出來後他就堅持要搬家，但其妻子珍恩（Jean Pritchard）卻認為，這是她夢想的房子，因此堅持不搬，豈料喬一日喝醉後，晚間起床要嘔吐，竟意外被嘔吐物噎到，最後引發心臟病去世。

不僅如此，喬的家人陸續也發生怪事，妻子珍恩被家中大鐘撞傷；兒子半夜會聽到怪聲，而女兒甚至被無形的外力拉扯，三人不堪其擾後，最後才選擇搬家，而這間屋子之後也被電影製片人比爾（Bil Bungay）買下，用來租給節目錄製實境節目。

卡崔娜甚至被意外劃傷腹部，讓她崩潰直呼想離開 卡崔娜甚至被意外劃傷腹部，讓她崩潰直呼想離開(圖翻攝自/太陽報)

而兩人進屋後，便將大門反鎖，尼克先是試圖與鬼魂對話，並在地上靜置一顆球，要求鬼魂移動它，並讓攝影機拍下，豈料球真的向左滾動，讓所有人都嚇壞，不僅如此，期間他們還被彈珠打到，甚至錄到有不明鬼影，從門口瞬間滑過，還同時關上敞開的門，拍攝中還出現雜訊干擾。

尼克之後在煤房觀察時，還被意外刮傷腳，接著閣樓還出現怪聲，當他們試圖去開啟時，閣樓便發出巨大聲響，嚇到跟拍的攝影師表示，他原本並不相信靈異現象，但連連出現這詭異事件，讓他不得不相信鬼魂的存在，而卡崔娜之後也幾近崩潰，表示「我現在只想離開這裡」，而兩人完成100分鐘挑戰後，也趕緊離開黑僧侶之家。

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