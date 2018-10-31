心機金毛的超萌「碰瓷」 人們爭相搶著中計

2018年10月31日 20:30 賈恩祺

很多主人都會和自家的寵物犬玩丟撿球的遊戲，但在美國有一隻狗狗卻會主動尋找路人目標，要求他們和自己玩撿球的遊戲，這樣的可愛舉動融化了許多人的心。

這隻住在洛杉磯的大金毛Riley，在社區裡已經非常出名，牠最喜歡把自己掛在家中的圍牆上，接著把球丟到外面人行道，這樣路過的人就一定會幫牠把球撿起來，並且順便摸摸牠的頭。這樣貪玩又可愛的性格讓Riley深受鄰居和路人們的喜愛，主人Wendy也表示，她常常在瀏覽社群平台時看見Riley出現在別人的貼文當中。就在9月初，演員John Berchtold剛好路經他們家，看見了Riley將球丟下的一幕並拍下影片上傳到自己的推特上，引起許多關注，讓主人開玩笑地表示：「不好了！Riley的祕密被揭穿了，是不是以後就沒有人會跟他玩撿球的遊戲了」。

Wendy一家人都非常喜歡看Riley和陌生人的互動，也常常蒐集他們和Riley的合照，當他們不在家時，Wendy也會製作白板，請鄰居一定要跟Riley玩耍、摸摸牠，可愛的Riley溫暖了許多網友的心，甚至有人表示Riley的影片讓正在接受癌症治療的人們找回了笑容。