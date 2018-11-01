前男友分手狂討延長線 她一句酸爆網笑：他還要倒賠

2018年11月01日 08:00 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少人在分手後，就會向前任要回私人物品。最近有一名女網友，收到前男友私訊，竟是為了向她要回兩條延長線，儘管她也有幫忙出錢，但對方仍不予理會，執意就是要討回來，讓她哭笑不得，甚至表示「我送你的東西，我都沒跟你要」、「我要跟他收X愛一次2000的錢嗎？」讓眾人笑翻。

一名女網友在《爆廢公社》PO上對話截圖，指前男友最近私訊她，先是說「我的延長線兩條，還有我的電腦線，我的螢幕、衣服，我的東西就這樣」，原PO看完一頭霧水，接著問「什麼延長線？充電線？」，而對方則開始指出，兩條延長線正確的擺放位置。

讓原PO看完哭笑不得，無奈的表示「你們被前任要過最好笑的東西是什麼？我是延長線兩條～問題一半的錢是我出的，還跟我要兩條走」、「我送你的東西我都沒跟你要」，許多網友也直呼對方太小氣，而原PO甚至回應「我要跟他收X愛一次2000的錢嗎？」酸爆前男友。

前男友私訊要回延長線，讓原PO哭笑不得(圖翻攝自/爆廢公社)

許多人傻眼表示「線是有多貴啦⋯鑲金的哦？」、「恭喜妳總算看清他了」、「誇張！一條是幾百萬嗎」，還有人分享類似經歷「我還被要過每一餐的吃飯錢，連一碗豆花35元都算得清清楚楚」、「我有朋友被要過保險套」、「我還遇過拿牙刷的呢！延長線算什麼！」、「我們分手，他把我送她的金飾都還我，結果她要結婚，還問我可以給她一個做紀念嗎？」。