出生6小時女嬰遭「裝袋丟山崖」 毒父坦承：我重男輕女阿！

女嬰遭裝袋丟山崖，12小時後獲救險死。(圖/翻攝自茂名網)

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出生6小時女嬰遭「裝袋丟山崖」 毒父坦承：我重男輕女阿！

大陸一胎化政策近年雖然逐漸鬆綁，但「重男輕女」的觀念仍深植人心！近日大陸廣東茂名就發生了一起令人鼻酸的謀殺案，日前當地警方接獲醫院報案，表示一名新生女嬰離奇失蹤，經調查後認為親生父親的形跡相當可疑。他才承認是自己親手將剛出生僅6個月的女兒装袋拋下山崖，只因為自己不想再生女兒才會痛下毒手。目前女嬰經搜救後成功救回，而該名男子現在也遭到拘留。

綜合陸媒報導，上月26日，當地警方接獲報案，表示醫院有名女嬰失蹤，經調查後，女嬰父親坦承自己在當天凌晨將她抱走，並且裝入袋中在「羊樹坑」這個地方將女嬰丟下山崖。警方聞訊後，嚇得請男子帶路，但因為女嬰被丟棄已超過10小時，讓整個搜救過程更加困難。所幸最後在距離斷崖路邊約30公尺的灌木叢中找到一個紅色塑膠袋，當中發現正在哭泣的女嬰，警方更為此奮不顧身地跳下山崖救人。

對此，女嬰父親表示，自己因為家境貧寒，且家中已有2女1男，因為實在不太想要再養女兒，便決定把女嬰拋棄。他更表示，若這胎是男嬰，肯定不會將他丟到山谷。目前女嬰父親表示自己相當自責，而女嬰獲救後被送往醫院，治療無礙已於隔日和母親一同返家，目前情況安好。消息傳出後，男子遭到網友與村民嚴重的撻伐，更被直呼「根本是人間魔鬼」、「沒資格為人父親」、「重男輕女的畜生」等。

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