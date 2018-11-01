2娃扮「測速相機」街頭萌拍 騎士見閃光回頭算帳秒被融化！

2娃扮「測速相機」街頭萌拍，小小惡整路人模樣超可愛。(圖/翻攝自影片)

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近日適逢西洋鬼節「萬聖節」，許多民眾們開始替自己寶貝們打扮、比創意，就是要在這難得節日搏博大家的眼球！昨（31）日，就有一名網友在臉書不公開社團《爆怨公社》中PO出了一段影片，原來是他把自己兩個孩子裝扮成「測速相機」，更配上了閃光燈讓他們在大街上小小惡整一下用路人，超萌又有創意的裝扮讓網友們看得忍不住大笑和直呼超可愛！

該名男網友在昨天萬聖節時，在《爆怨公社》上貼文表示，「一年繳的超速罰單不計其數，剛好萬聖節到了，嗯…嚇嚇用路人好了！」接著便可以在他所貼出來的影片中看見有2個小小可愛的「測速相機寶寶」站在馬路旁，只見他們看到有機車或者汽車經過後，便發出了閃光，讓街上的駕駛們一頭霧水，以為自己超速遭到拍照，而正在拍攝的家長更是直接噴笑了出來。

影片的後面，更可以看到有機車騎士騎回來查看，究竟自己在哪個路口被「測速相機」給陰了！結果這才發現，原來是這2名可愛的小孩正在過萬聖節，並靠著身上的服裝完美地呈現「不給糖，就搗蛋」的概念。

對此，許多網友們看了影片後紛紛留言表示「超速相機什麼時候可以這樣口愛呢？」、「萌系可動式測速照相機」、「好厲害的裝扮」、「這個比鬼修女還可怕阿阿阿！！」不過也有不少網友提醒「不知道出事了算誰的？」、「人家看到閃光燈摔車就知道多好玩了」、「等等遇到瘋子…台灣人開不起這樣的玩笑的」、「創意很好。但是閃光嚇到騎士。造成車禍。你的責任應該不小。下次可能需要注意點」等。

文章來源：觀看影片請點我

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