從歐巴變光頭肥佬！她痛揭丈夫「走鐘崩壞史」嘆：才新婚1年耶...

她痛揭丈夫「走鐘崩壞史」嘆：才新婚1年耶...(翻攝自網路)

友善列印

先前台灣曾有女網友貼出交往4年的男友，從男神嚴重走山崩壞的照片，引起網友瘋狂直呼「歲月不饒人」！近日越南也有一位女子也在網上表示，自己是個剛新婚的女人，但是沒想到老公結婚一年後，就瘋狂大走鐘，不僅沒有了先前王子般的氣息，還甚至活脫脫地變成了一個光頭大叔，讓她傻眼到以為自己換了一個老公！

從歐巴變光頭肥佬！她痛揭丈夫「走鐘崩壞史」嘆：才新婚1年耶... 在還沒結婚前，男子簡直是個國民男神。(圖/翻攝自網路)

該名女網友先是PO出了老公在和自己結婚前的樣子，只見他就像是個童話書中走出來的王子，有著特地搭配的穿著、微微憂鬱又帶有點書生氣質的表情更還有精心勾勒線條的髮型，完全就是個國民天菜，可想而知每次他出門都可以迷倒萬千少男、少女。

從歐巴變光頭肥佬！她痛揭丈夫「走鐘崩壞史」嘆：才新婚1年耶... 男子開始不修邊幅，連鬍子也不刮。(圖/翻攝自網路)

沒想到，女網友卻表示在對方和他結婚一年後，他便開始整個人走樣了，除了不再開始精心搭配衣服，就連體重也一路狂飆，最後更不修邊幅了起來。但最令她傻眼的是，以前視髮如命的他竟然因為懶得再整理頭髮了，直接理了個大光頭，讓她相當傻眼。

從歐巴變光頭肥佬！她痛揭丈夫「走鐘崩壞史」嘆：才新婚1年耶... 男子最後直接剃光頭，不想整理頭髮。(圖/翻攝自網路)

因此，為了想讓大家評評理，女網友把老公的婚前婚後做了個對比圖後，並把照片放在網路上。許多網友們看了忍不住直呼「這完全不同人啊」、「我怎麼替你感到難過…」、「婚姻果然是墳墓」、「結婚壓力到比有多大？」、「請問是換了個老公嗎？」、「確定老公視同個人嗎？」、「這是他在給妳安全感！」、「這種愛家的男人最棒了～」、「總比在外面花枝招展好！」

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