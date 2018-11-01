金庸版稅曝光！「上下五千年最有錢的文人」財富成江湖傳奇

2018年11月01日 11:14 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

小說巨擘金庸本名查良鏞，30日病逝香港，享年94歲。金庸共著有15部膾炙人口的小說，被翻拍成無數影視作品，就連市面上多款遊戲也改編自金庸的經典之作，版稅收入相當可觀，被封為是「上下五千年最有錢的文人」，據悉，金庸的小說，光是版稅1年就有近4千萬台幣進帳。

金庸自1955年開始創作小說，1972年封筆，根據保守估計，小說全球發行量已逾3億冊，而翻拍的影視作品也超過100多部。儘管金庸早期的版稅難以查據，但金庸小說歷經30至40年仍不斷再版發行，2010年金庸小說在大陸重新集結出版，版稅收入賺進人民幣350萬元（約新台幣1575萬元）；2016年，第10屆作家榜上，距離金庸封筆已過了44年，但金庸仍名列17位，賺入人民幣850萬元版稅（約近新台幣4000萬），吸金能力非同凡響。

著名科幻小說家倪匡倪匡曾說，金庸是「中國五千年來最有錢的文人」，他的武俠小說家喻戶曉，就連當年周星馳拍電影《功夫》時，裡頭用了包含「神鵰俠侶」、「楊過」、「小龍女」、「獅吼功」、「蛤蟆功」、「太極拳」6個小說名詞，有意與金庸談妥版權費，金庸訝異之餘自認不該收下這筆錢，但周星馳十分堅持，最後開出6萬版權費，並全數捐給南亞海嘯災民，俠義風範深植人心。

武俠小說大師金庸辭世，引起全球華人關注。（本報資料照片）

聽聞金庸病逝，倪匡感慨萬分。（圖／翻攝自微博）