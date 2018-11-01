不想造成女兒負擔！退休工人每日拾荒存錢…10年後竟成萬坪大地主

2018年11月01日 12:55 王佐銘

地球每年都替人類、生物們無私地提供所需的一切，但因為人類的總數不斷增加，且「浪費」的習慣日益嚴重，導致資源有限的地球逐漸被消耗殆盡。不過對許多人而言，那些視為糞土而被丟棄的可用資源可說是「珍貴的寶物」，泰國就有一名老翁，他靠著拾荒、撿別人不要的垃圾賣錢，在短短10年內替自己買進了萬坪土地，除了成為大地主外，更懂得如何經營，最終替自己賺進了大筆的財富！

綜合外媒報導，泰國有一名70多歲的老翁，他平日中總穿著骯髒的外衣、手上戴著汙黑、油膩的手套便出門撿垃圾。許多人避他唯恐不及，因為他身上的異味、髒汙讓許多人直呼受不了。不過民眾不得而知的是，他每日靠著撿那些垃圾，竟然替他賺進了非常大筆的金錢。

據了解，老翁在自己年少時，曾是名建築工人，但因為年紀越來越大，體力已不如前，為了不想成為女兒的負擔，他開始決定拾荒，雖然當時大家都相當反對他這樣的作為，但是鮮為人知的是他一天下來可以賺進很多錢，10年下來，他替 自己買下了一萬多坪的土地，更將這片土地種滿了棕櫚樹，並靠著那些果實販賣給榨油的廠商，這樣錢滾錢的情況下，老翁賺進了比自己過去更多的錢，儼然從拾荒的老人變成大地主與企業家。

對此，他表示其實現在人相當浪費，許多商品都還可以重複利用但卻被丟棄，因此他每天靠著這些回收物品甚至3C產品、家電，替自己賺進了很多錢。但他發現這樣的情況後，他更想呼籲人類不要浪費，不要這麼輕易地丟掉可用的商品，因為地球上的資源都是有限的，因此需要對後代子孫好好地想一想，這樣才可以讓人類多活在這個世界上幾百年，以免待地球的資源被消耗殆盡、人類面臨滅絕危機時才後悔！