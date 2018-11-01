美炸！遭航警折翼的「鳳凰」補救完成 網讚：涅槃重生

2018年11月01日 13:27 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台南市一名倪姓女子日前帶著她精心製作的拉糖作品「浴火鳳凰」，前往韓國參賽，未料還沒出賽竟然先栽在航警手裡！事後航警局承認錯誤，並以2萬元和解，倪女最後也收拾心情，依照原定計畫參賽，如今傳來好消息，倪女想盡辦法全力補救，總算將折翼鳳凰修復完成，照片曝光後網友狂喜，大讚「鳳凰涅槃重生，看來很有希望得獎！」

倪女日前將精心製作、重達18公斤的作品裝置於高達60、70公分的壓克力盒內，出境安檢時因體積過大，被航警要求到報到櫃檯旁的大型X光機進行安檢，當時因為前一位旅客行李中放置行動電源須退出X光機，安檢員為避免倪女作品傾倒，便將作品抱起放置後方，意外導致鳳凰的翅膀斷損，引發倪女不滿。

倪女事後在臉書發文控訴航警大意，連日來的心血毀於一旦，網友們得知也群情激憤。對此，航警局也出面解釋，由於旅客不能進入安檢區域，因此搬動作品必須由安檢員操作，對於不慎造成作品損毀，已與倪女協調以2萬元和解。

倪女後續依舊按照原定計畫出國參賽，有網友也在臉書《爆料公社》PO出修復完成的作品，指出「前幾天拉糖選手作品遭到破壞的事件，依然出國去想盡辦法補救，終於他們補救完成，祝福他們能夠得到理想的成績！」照片曝光掀起熱議，不少人紛紛留言回應「好美噢！一定能得獎的～加油」、「鳳凰涅槃重生，看來很有希望得獎！」