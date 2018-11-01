花式溜冰賽驚見「脫衣空姐」 網暴動：評審要心臟病發了！

圖克塔米謝娃打扮成空姐模樣參加花式溜冰比賽(圖/翻攝自影片)

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影片來源為YouTube，如遭刪除請見諒

10月28日，加拿大魁北克舉辦了花式溜冰比賽，一名俄羅斯選手別出心裁的表現使她一舉奪得冠軍，火辣又性感的演出也讓網友們直呼：「冰怎麼還沒融化！」。

根據外媒報導，這名21歲的俄羅斯花式溜冰運動員圖克塔米謝娃（Elizaveta Tuktamysheva）曾在2015年的世界錦標賽和歐洲錦標賽贏得世界冠軍，今年10月參加了「2018 Skate Canada」比賽，以小甜甜布蘭妮（Britney Spears）的經典歌曲《Toxic》作為表演音樂，她也模仿MV中小甜甜布蘭妮的裝扮，以「空姐」的造型登場，還安排拿著托盤送飲料的情境增添趣味，在展現一連串高超的花式技巧後，圖克塔米謝娃突然將自己上衣的拉鍊拉下，並將外套脫掉，只剩下一件黑色的內衣，火辣的表演也讓現場觀眾爆發歡呼聲。

花式溜冰賽驚見「脫衣空姐」 網暴動：評審要心臟病發了 表演進行到一半她突然將外套脫掉 展現火辣表演(圖/翻攝自影片)

最後圖克塔米謝娃以203.32的得分奪下冠軍，其實她在賽前曾在個人推特上發布貼文：「歡迎搭乘由俄羅斯聖彼德堡到加拿大拉瓦爾的航班，祝您旅途愉快」，似乎是預告自己將打扮成空姐的模樣參加比賽，賽後她也延續角色，發文表示：「謝謝搭乘女王航空」。

這段影片被放到網路上後瞬間引起熱議，許多網友紛紛表示：「這麼辣的表演，冰怎麼還沒融化？」、「還好她不常這樣做，不然評審可能會心臟病發」。

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