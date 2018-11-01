日人搭小黃驚見車內藏驚喜 感動讚台灣運將：服務超好

日人搭小黃驚見車內藏驚喜 感動讚台灣運將：服務超好(圖翻攝自/推特/まるごと青森)

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日本推特專頁「まるごと青森‏」，專門介紹青森觀光旅遊，最近他們PO出一張照，內容是台灣計程車裡，駕駛在副駕駛座上，放了一大束的百合花，花香飄散在車內，這個驚喜讓乘客不自覺也開心起來，專頁的小編也不禁大讚，該名運將很有服務精神。

「まるごと青森」在推特寫道，「青森是不少台灣民眾觀光的地點，而小編先前也曾去過台灣，遇到一個非常有趣的司機，他在副駕駛座上，放了一束百合花做裝飾，讓車內佈滿花香，真的非常有服務精神」，此舉也讓他心情變得愉悅。

照片中，一名司機開著TOYOTA的汽車，副駕上擺了一束粉白的百合花，因台灣計程車司機，大多都是擺放玉蘭花，此景象可說是少見，儘管是件小事，但卻讓人能愉快一整天。而青森縣位於日本本州最北部，當地盛產鮮紅蘋果，還有特殊的「蘋果溫泉」及「白神山地」等著名景觀，因此吸引不少台灣民眾旅遊。

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