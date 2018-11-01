《笑傲江湖》暗酸文革 金庸慘登「暗殺排行亞軍」出國躲災

金庸慘登「暗殺排行亞軍」出國躲災。（圖／本報系資料照）

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武俠小說作家金庸（本名：查良鏞）上月30日傳出病逝，享壽94歲，消息一出，各界皆發文哀悼。金庸筆下創作除了《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》等共15部武俠小說外，還曾自立門戶創辦《明報》，並與當時共產黨控制的「大公報」發生多次筆戰，甚至還因此被列入文化大革命時期的暗殺榜第2名。

據載，金庸早年曾在《大公報》工作，之後於1959年創辦香港《明報》，以「反文革」著稱，並多次與《大公報》發生筆戰，當時雙方甚至展開一場長達1個月的激烈對決，讓整個社會關注，最後還驚動了北京高層，請了外交部長出面來調停，金庸的作風可說是相當大膽。

據了解，當時在《大公報》工作的金庸對著中國共產黨有很大的期望，但因為事與願違，當時心灰意冷的他更說到「需要一個強而有力的，真正為人民謀幸福的政黨，來改革中國。」因此他與北京的關係其實很反覆，還因此大膽批判毛澤東所作所為，表示「等到他反右、大躍進、人民公社，這一類我就對他很失望很失望。」

除了社論外，金庸連筆下的人物都有政治寓意，像是《笑傲江湖》跟《鹿鼎記》，外界許多人都認為有意諷刺文化大革命。不過金庸則表示，《笑傲江湖》並非有意影射文革，而是透過書中人物，來刻畫中國三千年來，政治生活中的若干普遍現象。但他仍然遭到香港左派份子罵他「漢奸」、「走狗」並將他列入「暗殺名單」中，使得金庸不得不於1967年被迫移居新加坡。但所幸在中國大陸改革開放之後，雙方的關係便有所改善，並無造成他的生命安全的影響！

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