月底不怕吃土！候選人送「這條」網友笑翻：貼心實用

2018年11月01日 15:11 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

月底九合一大選在即，候選人勤跑基層之餘，就連文宣品也絞盡腦汁，既要實用也要搏得選民歡心。近日有網友分享收到超實用選舉文宣品，沒想到意外引起網友共鳴，大讚送禮送到心坎裡，「知道月底了大家都在吃土，這候選人貼心！」

一名住在桃園縣觀音鄉的女網友，昨（31日）在臉書社團《爆廢公社》上傳一張照片，只見這條土司的封口處貼上一張小卡，上面寫著「你的好鄰居」並附上一張門牌照，讓她不禁直呼「第一次收到…候選人的選舉拜票贈品，居然是一條『土司』…」認為這真是個特別的文宣物品，還不忘笑虧「似乎少了果醬」，最後更好奇問道「有人拿過特別的贈品嗎？」

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「了解市民月底的需求」、「月底吃土，土司很實用」、「省了早餐錢～這不錯」；事實上，送吐司並非創舉，還有人分享「我們這邊有饅頭一包」、「我收到過蘋果麵包，不用花錢買果醬喔！有效日期6天」、「送過一包蝦餅的，包裝上印有候選人，重點是蝦餅還不錯吃ㄟ（誤）」；另外也有網友分享「我收到抹布、痠痛貼布、口罩、整包抽取式衛生紙、面紙、便條紙、筆」、「我們這裡里長送菜苗」、「還有看過幫忙打狂犬病疫苗的咧」。

網友分享收過實用的購物袋。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

除了吐司，還有人收到蘋果麵包。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）