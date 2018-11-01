毛骨悚然！ 家中物品竟會「自行移動」 詭異畫面全都錄

毛骨悚然！ 家中物品竟會「自行移動」 詭異畫面全都錄(圖/翻攝自影片)

友善列印
影片來源為Youtube，如遭刪除請見諒

現實生活中如果碰到了自己認知無法理解的事件時，像是沒有風但門自己關起來了、沒有人卻聽到講話的聲音等等，都會讓人瞬間毛骨悚然，英國的一戶人家表示，他們堅信自己家已經鬧鬼6年，家裡總是會出現一些不可思議的現象，讓他們感到很害怕。

羅伯特（Robert）一家在10年前搬到了位於格雷夫森德市（Gravesend）的房子，大約從6年前開始，家裡便出現很多無法解釋的靈異現象，其中最常發生在他們33歲的兒子貝里（Barry）身邊，因此他們架設了監視器想要將這些詭異的現象拍下。某段影片當中，貝里走進廚房要煮水，他先將手中的矮梯靠放在牆邊，不到幾秒的時間，當貝里再轉過頭，那個矮梯居然就自己打開了，貝里表示不敢相信，他還問在另一個房間的媽媽是不是他用的，但根本不可能，貝里也在矮梯旁邊踩踏，想試試看梯子是否會因為地板的震動而打開，但由於止滑墊的作用，矮梯完全無動於衷。

監視器還錄到了許多詭異的畫面，像是椅子自己轉動、門自己晃來晃去，還有一段是廚房裡根本沒有人，但抹布卻突然像是被人丟掉地上一樣，甚至是貝里再倒水時，身前的馬克杯居然自己移動了。羅伯特和他的妻子也說，常常會在貝里的房間聽到講話的聲音，但房間明明沒有任何人，因此貝里堅信，自己是被惡靈附身了。

羅伯特表示，儘管妻子和兒子都很想搬家，但他卻不想這麼做，他說如果是惡靈或鬼，「難道他們不會跟我們一起過去嗎？」，羅伯特認為他必須保護他的家人，也要為這個不知名的「東西」找出解答來。

不想造成女兒負擔！退休工人每...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。