毛骨悚然！ 家中物品竟會「自行移動」 詭異畫面全都錄

2018年11月01日 15:21 賈恩祺

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現實生活中如果碰到了自己認知無法理解的事件時，像是沒有風但門自己關起來了、沒有人卻聽到講話的聲音等等，都會讓人瞬間毛骨悚然，英國的一戶人家表示，他們堅信自己家已經鬧鬼6年，家裡總是會出現一些不可思議的現象，讓他們感到很害怕。

羅伯特（Robert）一家在10年前搬到了位於格雷夫森德市（Gravesend）的房子，大約從6年前開始，家裡便出現很多無法解釋的靈異現象，其中最常發生在他們33歲的兒子貝里（Barry）身邊，因此他們架設了監視器想要將這些詭異的現象拍下。某段影片當中，貝里走進廚房要煮水，他先將手中的矮梯靠放在牆邊，不到幾秒的時間，當貝里再轉過頭，那個矮梯居然就自己打開了，貝里表示不敢相信，他還問在另一個房間的媽媽是不是他用的，但根本不可能，貝里也在矮梯旁邊踩踏，想試試看梯子是否會因為地板的震動而打開，但由於止滑墊的作用，矮梯完全無動於衷。

監視器還錄到了許多詭異的畫面，像是椅子自己轉動、門自己晃來晃去，還有一段是廚房裡根本沒有人，但抹布卻突然像是被人丟掉地上一樣，甚至是貝里再倒水時，身前的馬克杯居然自己移動了。羅伯特和他的妻子也說，常常會在貝里的房間聽到講話的聲音，但房間明明沒有任何人，因此貝里堅信，自己是被惡靈附身了。

羅伯特表示，儘管妻子和兒子都很想搬家，但他卻不想這麼做，他說如果是惡靈或鬼，「難道他們不會跟我們一起過去嗎？」，羅伯特認為他必須保護他的家人，也要為這個不知名的「東西」找出解答來。