逃到印度叢林躲學貸！畢業生欠債61萬 嘆：工作難找

2018年11月01日 15:41 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少人在就學時，會先申請就學貸款，待拿到學位、找到工作後再慢慢還債。最近美國有一名哲學系學生，畢業後一直找不到合適薪資的工作，於是決定逃到印度叢林躲債，儘管至新環境生活仍有些困難，但他認為總比在美國，被債務壓得喘不過去來的好。

綜合外煤報導，29歲哈格（Chad Haag）從哲學系畢業後，他就已積欠學貸2萬元（約新台幣61.8萬），讓他不禁表示「如果你沒有工作，2萬負債讓人很絕望」，為了能找到更高薪的工作，於是他又再修了一個文學的學位，但工作仍是難找到符合學歷的薪資。

而他的第一份工作是替貨車卸貨，及在工廠組裝玩具，第二份工作則是回母校，擔任兼職教授，微薄的薪水讓他難以生活，之後又改做醫療樣品傳送員，每個月賺取1700美元(約新台幣5.2萬)，但付完學貸後所剩卻不多，不僅無法存錢買房，甚至連社交費都付不出來。

哈格想到朋友中，曾有人逃到山洞裡躲債，最後他決定採取風險較低的計畫，於是搬至印度叢林生活，居住在一個命名為「Uchakkada」的村莊，他表示「我將美國拋在身後了」，他擁有一個混泥土製的家，每個月僅要花台幣1500元左右，而他的後院裡種了椰子樹、養滿雞。

生活過得比在美國愜意，而哈格最近甚至要與女友結婚，對方在當地擔任大學教授，他現在還擁有5年的配偶簽證，而也決定不再回美國了，不過他也透露，儘管為了躲債逃到印度，但一開始的生活仍很不習慣，「這裡的廁所，就是地上的洞，而且我曾在當地一間餐館用餐，隔日就進急診了」。

不過對於這種做法，有專家認為，現在越來越多人繳不清債務，就以這種方式躲債，但其中也藏有風險，假若他們回美國後，貸款金額會複利成長，還有遲繳等問題，債務只會越積越多。而美國州立大學協會聯邦關係處主任Barmak Nassirian則建議，借款人最好還是向當局諮詢，申請合適的還款方式。