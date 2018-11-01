礦區發現「珍貴玉石」！千人暴動狂挖 專家鑑定後傻眼

礦區發現「珍貴玉石」！千人暴動狂挖 專家鑑定後傻眼(圖翻攝自/東網)

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人不要因慾望，而盲目跟從他人。大陸四川西昌市太和鎮的小麻柳村，最近村民傳出，一個廢棄的礦區裡出現「太和玉」，許多人得知後，吸引近千人摸黑尋寶，而當局得知後，也請專家至現場鑑定，沒想到這些玉石，其實只是「廢料」，讓大家的發財夢碎。

本月30日晚間，小麻柳村山坡上一處廢棄礦場，聚集許多村民拿著手電筒，手握鐵鍬摸黑挖地，原來前兩天有人流傳出，安寧河古河道內發現一種珍貴寶石，據了解，發現石頭者為太和村村民廖定清，他在礦區發現一些奇怪的石頭，於是撿回家，交給玉石愛好者鑒定。

礦區發現「珍貴玉石」！千人暴動狂挖 專家鑑定後傻眼 礦區發現「珍貴玉石」！千人暴動狂挖 專家鑑定後傻眼(圖翻攝自/東網)

而對方看見石頭後，認為其中有些石頭，摸起來帶有溫潤感，在光的照射下會透光，猜測可能是新玉種，更先暫時命名為「太和玉」，而這消息也迅速被傳開，隨後吸引近千人前來挖寶。當時有挖寶者手提一大袋石頭，開心表示「不曉得值不值錢，反正先撿回去再說」。

西昌市國土資源局得知後，趕緊發出警告通知，表示該礦場為棄土場，皆為泥土砂石混合，因此土質較鬆軟，眾人闖入都可能造成危險，因此禁止民眾進入，而當局隨後也派專家勘驗，發現小麻柳村區域附近，都未出現蘊藏玉石的反應。

而國家觀賞石一級鑑評師熊峻松也到場鑑定，發現這些玉石大多是「石英石」及「鵝卵石」，而有些石頭照光會呈現透明，只是它們比鵝卵石光滑些，這種石頭數量相當多、質地粗糙，且僅可用來鋪路，沒有任何經濟價值。

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