白蛇青蛇驚現街頭！Coser神美正面被搜出 網激動：娘子

白蛇青蛇驚現街頭！Coser神美正面被搜出 網激動：娘子(圖翻攝自/微博/天氣妞)

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白蛇青蛇驚現街頭！Coser神美正面被搜出 網激動：娘子(影片來源/youtube/Nicholas Ong)

不少人在萬聖節，裝扮鬼怪嚇人應景，也曝光許多高手的化妝技巧。日前大陸街頭上，出現青蛇與白蛇，而她們身後還露出一條巨大蛇尾，引來不少民眾注意，而她們在走路時，尾巴甚至隨之擺動，讓不少人直呼厲害，兩人的正面曝光後，不少男網友暴動喊「娘子啊！」。

白蛇青蛇身後還有巨型蛇尾，讓不少人直呼太厲害 白蛇青蛇身後還有巨型蛇尾，讓不少人直呼太厲害(圖翻攝自/微博/天氣妞)

微博流傳一組「青蛇白蛇cos照」，兩人裝扮成白蛇傳裡的青蛇與白蛇，出現在飲料店及夜市，手裡還握著一把紙傘，而她們身後拖著一條巨型蛇尾，看起來相當的逼真，吸引許多民眾側拍，目測蛇尾可能長達200公分，而厲害的是，她們的尾巴無需操控，就能自行擺動。

白蛇青蛇現身街頭！Coser神美正面被搜出 網激動：娘子 白蛇青蛇現身街頭！Coser神美正面被搜出 網激動：娘子(圖翻攝自/微博/天氣妞)
白蛇青蛇現身街頭！Coser神美正面被搜出 網激動：娘子 白蛇青蛇現身街頭！Coser神美正面被搜出 網激動：娘子(圖翻攝自/微博/天氣妞)

而青蛇白蛇意外爆紅，兩人的身分也被搜出，她們目前都還是學生，其中扮演青蛇的正妹，還是知名Coser「天氣妞」，兩人當天被片商邀請，幫忙宣傳電影《白蛇：緣起》，事後「天氣妞」也很意外，沒想到自己竟成熱搜。而不少網友看見她們正面後，也暴動的表示「娘子，我是許仙啊！」。

兩人當天被片商邀請，幫忙宣傳電影《白蛇：緣起》 兩人當天被片商邀請，幫忙宣傳電影《白蛇：緣起》(圖翻攝自/微博/天氣妞)

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