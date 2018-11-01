「媽去哪？」睡醒大人全不見 3歲童自己穿衣去上學

「媽去哪？」睡醒大人全不見 3歲童自己穿衣去上學(圖翻攝自/梨視頻)

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父母一定要看顧好孩子，因為一不注意，小孩都可能亂跑不見。大陸哈爾濱黑龍江一名母親，日前誤以為孩子被朋友帶去上學，因此就出門去上班，豈料3歲女童還待在家，起床沒見到母親，便自行穿衣去上學，但途中卻不小心迷路了，所幸碰到一名老師，才沒有釀出憾事。

根據《梨視頻》報導，尚智小學一名教師31日早上7點左右，發現一名女童獨自在街頭，他立即感覺不對勁，於是上前詢問後，便將女童帶往兆麟派出所求助，而無奈女童僅有3歲，對於警方的提問都說不清楚，不過女童很乖巧，不哭也不鬧。

起初先是問出女童的父母名字，但上網一查，同名同姓的人實在太多，直到她說出，目前就讀第三幼兒園，警方隨後趕緊聯絡院方，才成功聯絡上女童父母，也得知她名叫「彤彤」，而當時彤彤母親接到電話時，一開始還誤以為是詐騙，不相信自己的孩子走失了。

最後才相信警方，並趕緊奔至警局找女兒，看見彤彤後眼淚潰堤，抱著孩子大哭。原來事發前一晚，母親的朋友還家裡住，隔天一早她誤以為，朋友已帶女兒去上學，因此也未確認就出門上班，而彤彤睡醒後，發現媽媽不見了，但她也不感到緊張，反而自己穿好衣服去上學。

許多網友表示「居然自己穿衣背包去上學，懂事的寶寶」、「才3歲就可以自己去幼兒園了，厲害」、「3歲懂得自己穿衣服、鞋子，還知道上學，幸好路上遇上好心人，如果是壞人呢？家長長點心吧！」、「還知道自己起床穿衣服上學，不靠譜的媽養成的懂事娃嗎？」。

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