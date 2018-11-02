渣男奔小三家！正宮欲攔遭無情踹飛 兒目睹大哭護媽

2018年11月02日 07:30 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

男人若會家暴，最讓人看不起。最近有一名網友爆料，朋友的丈夫在外有小三，之後更搬至對方家住，當時人夫提著手提包，打算打包離開，期間正宮上前攔阻，卻遭無情摑掌、踹飛，直到一名老婦插手，男子才沒繼續施暴，而他們幼小的兒子發現後，也立即跑到母親旁邊安慰她。

一名網友在《爆料公社》po出影片，並指影片中的男子已婚，但卻在外面有小三，而且並非第一次家暴，甚至企圖將妻子向友人借的錢拿走，連車也要開走，「看到小孩這樣真的好可憐...，聽說男孩在媽媽那邊，女孩被爸爸帶走，目前音訊全無！」。

人夫企圖拿走妻子借來的錢，兩人在電梯口前拉扯，妻子更無情地被拖在地上(圖翻攝自/爆料公社)

只見監視器畫面中，人夫提著包包疑似要離開，但人妻趕緊上前阻攔，在電梯門前拉扯手提包，豈料卻遭對方摑掌，並大力的推倒在地，隨後又遭無情踹肚，讓人看得相當心疼，直到一名老婦過來將兩人分開，男子才停止暴力行為，而這家暴畫面，全被一旁的孩子看在眼裡。

家暴全程被兩個孩子看在眼裡，兒子還試圖想阻擋父親(圖翻攝自/爆料公社)

期間幼小的兒子，曾一度想推開父親，但卻因力氣小，根本毫無作用，最後待父親離開後，還蹲在母親旁關心，而婦人也在一旁安慰人妻。原po最後指出，正宮當天被打後，就將兒子帶出去，隨後半夜要來帶女兒時，丈夫已將婆婆與女兒帶走，據了解是搬至小三家住，目前正宮已報警處理。

許多網友氣憤的表示「廢物」、「看的拳頭都硬了！」、「吿到底、爭取小孩，有人認識那男的嗎？叫他不要只會打女人，還有那個小三，妳等著，妳的下場絕對比這影片還慘」、「小男孩哭著跑出來，看到媽媽趴在地上跑過去抱媽媽...天啊！看了有多心疼？」。