正妹女模被「射到絕頂升天」頸部重傷險死

正妹女模被「射到絕頂升天」頸部重傷險死（圖／翻攝自Maura Bellagamba IG）

友善列印
／綜合報導

玩笑開過頭小心樂極生悲！智利一名女模貝拉甘拔（Maura Bellagamba）日前參與電視節目錄影，參與一項運動競技遊戲，不料因為製作單位的一個惡作劇，導致她頸部重傷，差點爆頭慘死。

根據英國《鏡報》報導，貝拉甘拔當時被綁在彈力繩，繩子兩端分別繫在高聳的大樹上，工作人員隨後將她拉到一個間距，宛如彈弓一樣將她彈射出去，不過離譜的是，製作單位並沒事先告知彈射的時間點，貝拉甘拔在身心毫無準備的情況下被射到升天，再加上受到彈力影響，整個人在空中來回擺盪。

事發當下，底下的工作人員全都笑成一片，但不久後也發現異狀，趕緊將人給救了下來。事後貝拉甘拔前往醫院驗傷，醫師判定她出現頸部揮鞭樣損傷症候群（whiplash injury），主要是突然的加速或減速（如車禍時），造成頸部如鞭子抽動般形成的頸部傷害，而且難以在短時間內復原。

貝拉甘拔表示，幸好「姊姊有練過」，因為專業體操運動員的身分，讓她能夠有辦法應付，「幸好我只戴著護頸幾天，我原本以為我要死了！」醫師看過這段影片後也指出，若是一般人下場可能會「非常糟糕」；據悉，這段節目早在去年7月錄製，近日貝拉甘拔才在社群網站上釋出影片，引發網友熱議。

文章來源：Mirror

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