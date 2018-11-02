大逆轉！「山崖求婚殉情」情侶還活著 底下屍體卻是小網紅

山崖求婚殉情情侶還活著，崖下屍體另有其人。(圖/翻攝自臉書/Matthew Dippel)

友善列印
大逆轉！「山崖求婚殉情」情侶還活著...崖下屍體另有其人

上月一名攝影師在加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）拍到一對情侶在遠處的山崖邊求婚，讓他深深感動，想要親自將那張浪漫照片發送給他們。沒想到當他到場後，卻發現情侶已不在，因此請網友肉搜幫忙尋找。豈料，卻傳出情侶在求婚後殉情跳崖，且遺體已被發現，讓人聽得感到心碎。但最近案情卻大逆轉，原來當初在山崖下發現的屍體和照片中的情侶並不同人，而該對準新人也出面闢謠澄清！

山崖求婚好浪漫！ 攝影師尋當事人 結局卻讓人心碎

綜合外媒報導，上月6日，一對來自加州情侶Charlie和Melissa在優勝美地國家公園的山崖邊求婚，當時他們不知道遠處有攝影師在拍照。因此待女方答應求婚後，兩人便離去。沒想到後來他們在網路上卻看到那張求婚照片與廣為流傳的悲傷愛情故事，赫然發現照片中兩人的衣服跟當時他們穿得很像，才驚覺自己就是故事中的主角。

因此，兩人趕緊穿上了當時求婚時的衣服出面闢謠，而該名攝影師聽聞消息後，也在臉書上更新這則消息，並且恭喜兩人訂婚成功。

至於當初在山崖下找到的2具屍體，據調查是2位來自印度的遊客Minaxi和Vishnu，他們倆人一同經營Instagram，時常發布旅遊的照片，在網上小有名氣。案發當時兩人疑似是因為在山崖邊用腳架自拍時發生意外，導致雙雙墜落，因此才會鬧出這樣的烏龍，但外界也對他們的死亡深感遺憾。

正妹女模被「射到絕頂升天」頸...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。