大逆轉！「山崖求婚殉情」情侶還活著 底下屍體卻是小網紅

2018年11月02日 09:18 王佐銘

大逆轉！「山崖求婚殉情」情侶還活著...崖下屍體另有其人

上月一名攝影師在加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）拍到一對情侶在遠處的山崖邊求婚，讓他深深感動，想要親自將那張浪漫照片發送給他們。沒想到當他到場後，卻發現情侶已不在，因此請網友肉搜幫忙尋找。豈料，卻傳出情侶在求婚後殉情跳崖，且遺體已被發現，讓人聽得感到心碎。但最近案情卻大逆轉，原來當初在山崖下發現的屍體和照片中的情侶並不同人，而該對準新人也出面闢謠澄清！

綜合外媒報導，上月6日，一對來自加州情侶Charlie和Melissa在優勝美地國家公園的山崖邊求婚，當時他們不知道遠處有攝影師在拍照。因此待女方答應求婚後，兩人便離去。沒想到後來他們在網路上卻看到那張求婚照片與廣為流傳的悲傷愛情故事，赫然發現照片中兩人的衣服跟當時他們穿得很像，才驚覺自己就是故事中的主角。

因此，兩人趕緊穿上了當時求婚時的衣服出面闢謠，而該名攝影師聽聞消息後，也在臉書上更新這則消息，並且恭喜兩人訂婚成功。

至於當初在山崖下找到的2具屍體，據調查是2位來自印度的遊客Minaxi和Vishnu，他們倆人一同經營Instagram，時常發布旅遊的照片，在網上小有名氣。案發當時兩人疑似是因為在山崖邊用腳架自拍時發生意外，導致雙雙墜落，因此才會鬧出這樣的烏龍，但外界也對他們的死亡深感遺憾。