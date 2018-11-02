她照X光驚見乳頭「2條金屬橫槓」 醫生大笑媽媽卻怒了！

2018年11月02日 09:49 王佐銘

日前美國一名20歲少女因為罹患罕見疾病，因此需要到醫院照X光，沒想到這樣的舉動，卻讓她瞞了母親好幾個月的秘密被公諸於電腦螢幕上，這不僅讓醫護人員當場大笑，更讓媽媽臉色大變，直接表示：「我們待會好好談一下這件事！」

My mom found out I got my nipples pierced today pic.twitter.com/BCRE1dz68f — Syd (@Sydney_allenn) 2018年10月23日

綜合外媒報導，這名來自美國佛羅里達州的Sydney Allen（雪梨‧艾倫）因為罹患了一種名叫「脊髓空洞症」的罕見疾病，若不好好治療恐怕會造成脊髓中心積水膨脹，引起臨床上神經症狀等。因此她的母親便帶著她前往醫院進行X光檢查。沒想到當雪梨一照完X光後，電腦螢幕上顯示的畫面讓所有人傻眼，因為她的兩個乳頭上都有著一根橫著的金屬棒。

原來是她在今年20歲生日時，和自己的姊姊一同去穿「乳環」。因為她們認為平常並不會脫去襯衫與胸罩，因此不太會讓性格較保守的家人發現她們在乳頭穿洞的事情，但她們想也沒想到這次竟然會因為照X光而曝了光，也讓她們感到相當無言。

據了解，當時電腦螢幕顯現出那個畫面後，所有的醫護人員當場哄堂大笑，雪梨的母親臉色更是一沉，並表示「我們等等好好討論這件事」。不過事後，雪梨應該沒有受到處罰，反而還相當幽默地在Twitter上po了那張X光照片，並表示「今天我的媽媽發現我在乳頭上打洞了！」這則貼文一出立刻引起熱烈討論，更瘋狂轉發了38000多次，讓眾多網友們瞬間笑翻。