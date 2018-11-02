龍頭夾殺下「台糖購物中心」為何屹立不搖？老司機曝真相

2018年11月02日 10:27 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣零售業競爭激烈，就有網友好奇，在家樂福、愛買、大潤發、好市多等量販店夾殺下，為何坐落於台南奇美博物館附近的台糖量販店，人潮冷清卻始終屹立不搖，直言「台糖購物中心真的有人逛嗎？」

有網友日前在PTT發文提到，每次要從成大去奇美博物館或是仁德十鼓文化園區，都會經過位於大同路上的「台糖嘉年華購物中心」，「但那附近基本上沒什麼住家，台糖購物中心開在那感覺特別突兀，真的很好奇會有人潮到那消費嗎？有大大進去過裡面參觀過嗎？」

貼文曝光後引起網友熱議，不少人認為台糖購物中心地理位置偏僻、裝潢老舊，再加上人潮冷清，能從2003年開幕營運至今「簡直是奇蹟」。

不過也有網友出言緩頰，細數台糖購物中心三大優勢，包括「人潮少，不用人擠人，停車相當方便」、「台糖生鮮肉品比其他家新鮮很多」、「附設兒童樂園，適合親子家庭前往」。

除此之外，大家一致推論，台糖之所以能屹立不搖，全是因為台糖財力雄厚，賺錢與否反倒是其次，「台糖光地的價值就賺翻了，開店只是興趣而已」、「那間不是台糖開興趣的蚊子館嗎」、「台糖購物中心是開爽的，台糖不怕賠錢」、「台糖土地一堆，根本不缺錢啊，國營事業中就他最爽，有錢有地」。

事實上，立法院經濟委員會去年底審查台糖2018年預算時，針對台糖量販店8年來營運虧損27億元，要求檢討，但台糖表示，量販店還有「邊際效益」，暫時沒有收店計畫，因為一旦收了，用人費、地價稅、設備折舊還是要付，而店開著，其實也可帶進周邊土地價值。因此傾向以「異業結盟」與「招租」方式，找知名民間廠商合作，提升店內坪效。