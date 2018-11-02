2018年11月02日 11:42 王佐銘

恐龍將於4529年關回動物園？來自6000年時空旅人：我有帶證據回來！

日前芬蘭一名老太太受訪時表示，聲稱自己是個時空旅人，曾穿越到公元6000年的世界，她不僅指出之後地球氣候會有劇烈的變化，更說未來早已滅絕的恐龍將會重返地球並且被人類關進動物園，成為當中最主要的明星。而為了證明她所言不假，她也拿出了一種從未來帶回現代的植物來當作證據，以表示她真的曾時空旅行過！

據youtube頻道《ApexTV》的受訪內容可以看見，這名名叫Chloe的老太太表示自己來自於芬蘭，過去曾在芬蘭國家科學實驗室工作。她指出自己和許多人已經去過64000年的未來。她表示，在未來，太陽會越來越接近地球，且地表平均溫度將會上升至攝氏40度到70度，更指出地球將會重返長達1000年的黑暗時代。

另外，她也說自己曾去過了公元6000年，這幾千年的時間，科學家們忙於基因工程，因此恐龍將會在西元4529年時被重製成功，且因為人類認為牠們沒有那麼危險便把牠們放入叢林或者野生動物園等有人類居住的地方。牠們雖然成為了動物園的大明星，但最終仍然消滅了園內所有的動物。

另外，她也形容了穿越的過程，據悉當時她坐在時光機上，忽然電流流竄了她的身體，之後她便失去意識。待她醒來後便到了公元6000年，眼前的世界是個巨大的飄浮城市，有飛行的汽車更有綠樹成蔭的巨型摩天大樓。

婦人拿出一百萬年前恐龍吃的食物，表示公元6000年會重植成功。(圖/翻攝自影片)

為了證明她自己所言不假，她聲稱她從摩天大樓摘下了一株非常美麗的植物並放下口袋偷拿回來了現代，畫面中只見她從一個塑膠袋拿出一株沒看過的植物，她聲稱那是一種叫做roklorulo的古老植物，它將在公元6000年時復活，是一百萬年前恐龍的食物。對此，她表示目前唯一知道這些經歷的人只有她的孫子，這是她第一次將這件事情公諸於世，而證據就擺在眼前，希望大家相信她的真實經歷！