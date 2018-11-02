全球20輛、台灣唯一「破億終極神牛」被他巧遇 奧迪男：好運用完了

2018年11月02日 12:08 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

義大利超跑品牌Lamborghini（藍寶堅尼）為了向品牌創辦人Ferruccio Lamborghini冥誕百周年致敬，2016年推出全球限量40部的「Lamborghini Centenario」終極神車，硬頂與敞篷車型各20輛，台灣唯一一輛的Centenario則是硬頂超跑，價值超過1億元。該神車上月底在台中被網友捕獲，興奮PO網直呼「好運氣都用完了！」

以Lamborghini旗艦V12車型為基礎打造，Centenario搭載之自然進氣引擎能輸出770馬力，極速高達350km/h，在2.8秒內完成0-100km/h，事實上，這輛全球僅生產20輛的藝術品，在正式亮相之際即宣佈全數售罄，總代理Lamborghini Taipei嘉鎷搶破頭爭取到1/20的全球配額，進口台灣後的售價超過一億元新台幣，創下正式進口以來台灣關稅最高紀錄。

如此稀有的終極蠻牛，特殊的Y型尾燈辨識性極高，搭配前20後21鍛造鋁圈與Pirelli PZero輪胎，絕對是頭狂暴的終極野獸，然而並非任何愛好者皆能擁有，車主背景以及購買紀錄須經原廠審核，買家無一不是身家實力非常雄厚的層峰人士。

此外，車主訂購時全然無從得知車型款式或售價，全憑對Lamborghini品牌的高度忠誠與收藏決心，Lamborghini會以最高規格款待每一位Centenario車主前往位於義大利的工廠，親自挑選選配內容，打造獨一無二的超凡蠻牛。

上月31日，這台全台僅有的Centenario在台中被一名劉姓網友捕獲，興奮地拍照上傳臉書社團《爆廢公社》分享，直呼「我把好運氣都用完了！全球20輛之1」照片曝光後引起網友熱議，除了羨慕驚嘆之外，還笑說「A下去少一台」、「撞下去，你就會多認識幾個有錢人了」、「看來台灣平均薪資五萬我信了，都這個人拉高的」；另外也有網友反虧原PO「樓主的車子也是嚇人的哦」、「你的S3也很兇」、「奧迪也是帥帥」。

Automobili Lamborghini向品牌創辦人Ferruccio Lamborghini冥誕百周年致敬，打造限量超跑— Centenario，全球僅限20輛，台灣唯一導入。（圖／本報資料照片）

Centenario的卓越空力設計前後都有加大的氣流導引，引擎蓋與車頂上皆施以散熱氣孔，加大尾翼與三出中置排氣管都是Centenario專屬武裝。（圖／本報資料照片）