老公愛吃醋她撥話報警 喊完地址秒斷線驚變悲劇

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

情侶間容易有大大小小的爭吵，尤其遇到愛吃醋的另一半更是頭痛！英國有一名女子維多利亞(Victoria Bance)曾被老公羅伯特(Robert Bance)看到與其他男子交談，回家後竟被軟禁，她趁機打電話報警求助，但當她喊完地址就被猛砍23刀當場身亡；事後羅伯特打電話自首，而接線生沒及時發覺異狀也間接釀成這場悲劇。

綜合外媒報導，英國一名37歲的女子維多利亞有一名53歲的老公羅伯特，兩人相差16歲的關係，讓羅伯特常常擔心她會不會偷吃，在2016年的某一天晚上，羅伯特在酒吧看到維多利亞和其他男人交談的畫面，因此心生醋意，回家後搶走她的手機跟錢，把她軟禁在家中。

維多利亞曾找到機會打電話到999緊急求助專線，電話接通後她馬上喊出家裡地址，但下一秒電話就掛斷；接線生當下回撥電話，接電話的卻是羅伯特，他表示沒發生什麼事情，但話筒中能聽到維多利亞的呼喊求救，不過，接線生卻沒察覺異狀。在4分鐘後，接線生接到羅伯特打的電話，竟表示「我剛剛殺了我的妻子，她已經死了」。

後來警方迅速趕到現場，看到維多利亞奄奄一息地臥倒在床上，送醫後也被宣告死亡，而檢驗後得知她遭到17公分長的刀子猛刺，身上多達23處刀傷，從傷口推斷幾乎刀刀致命。儘管羅伯特打電話自首，但他至少將面臨15年的刑期；而緊急求助專線的接線生當下沒有通報，導致錯過黃金救援時間，法院認定屬於行為不當，要求加強相關教育培訓6個月。

文章來源：Daily Mail

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